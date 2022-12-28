碎瓷的隱喻. December. 28, 2022 07:38. . 有些人具有用適當的隱喻說服人的才能。瓊•哈利法克斯也是這樣的人。他是崇山大師的弟子、世界級的禪師、作家、優秀的醫療人類學家，他提出的“金繼”隱喻具有微妙的說服力。 眾所周知，“金繼”是指粘碎瓷器的日本式技法。該技術是將破碎的位置用漆粘合劑粘貼，用金粉填充接縫，復原陶瓷。它毫不掩飾地暴露出破碎的痕跡，賦予陶瓷新的認同感。相同又不同，在同壹位置生成的美麗。 哈利法克斯把“金繼”作為對人類生活的隱喻。對他來說，修繕後的陶瓷器隱喻了“虛弱、不完整，但同時也是美麗、堅韌的人類心靈”。人因傷而分裂、破碎、殘缺的心，如果像陶瓷壹樣重新粘和上去，就會變得更美麗、更強大。但這並不意味著在所有情況下，所有傷口都可以適用。因為對於那些承受不了傷害，過著抵押生活的人來說，這是非常殘忍的話。而且即使碎，也要適當的破碎才能修補。但是，在適當的情況下，傷口和痛苦可能會成為“開發不被風動搖、站穩腳跟的更強大的能力”的契機。也就是說，雖然修繕後的陶瓷不能像以前壹樣能回到過去的樣子，但即使有傷口，也許因為有傷口，所以有可能成為具有與以前自己不同的美麗和價值的人類。 經常去日本旅行的哈利法克斯在雖然有修補過的痕跡，但依然美麗的陶瓷中發現了治愈傷口的隱喻。如果說受到傷害是不可避免的宿命，那麽就像破碎的陶瓷通過金繼變得完整壹樣，我們也不應該隱藏或拒絕這種傷口，而是作為壹種金繼來“修補”我們的心，成為更加堅固和珍貴的存在。真是溫暖智慧的思維啊。

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