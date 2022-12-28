在惡劣的暴風雪中互相幫助的美國布法羅居民……為外國人提供床位和食物. December. 28, 2022 07:40. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “原本打算從加拿大多倫多前往美國紐約，但被最嚴重的雪風暴困住了。當時‘阿拉巴馬旅館’的喬救了我們。”“我在去多倫多家的路上再也動不了了。如果不是喬，我們會怎麽樣呢？” 26日，在位於美國紐約州布法羅（又稱水牛城）和羅切斯特之間的小城市巴索姆的壹家名為“阿拉巴馬旅館”的旅館的谷歌評論中，接連出現了上述感謝文章。因為時隔45年的巨大暴風雪襲來，飯店方面為了讓被困的100多人睡覺，像旅館壹樣運營。 從加拿大和尼亞加拉瀑布前往紐約州中東部的門戶水牛城有很多遊客通行。偏偏在流動人口更多的聖誕節連休期間刮起的暴風雪中，飯店老板邦妮•伍德沃德和經理喬•布拉特，還有職員們決定幫助遇難者。固定好餐廳的椅子，做成床壹樣，並往Facebook（臉書）上上傳了“有熱咖啡，如果沒地方去的話就來這裏吧”的帖子。 於是魔法般的事情發生了。鄰居們帶來了毛毯、睡袋和肉火腿、面包、熱巧克力等。有些居民動用自己的車輛裝備，將被困在雪中的車輛拖到阿拉巴馬旅館。就這樣，從23日開始到聖誕節早晨的48小時內，超過100人找到了安身之處。先來的人擦餐廳的地板，幫助後來到的人暖暖身子。 布拉特在Facebook上寫道：“來自俄亥俄州馬裏蘭州的100多名陌生人和孩子們在壹起。陌生人幫助另壹個異鄉人的情景非常感人。”壹位遇險者在社交媒體上寫道，“這是壹個足以制作成電影的聖誕節奇跡故事。” 連續4天的炸彈暴雪至少造成27人死亡，遭受苦難的水牛城居民們正在救助處於困境的鄰居，壹起克服困難。23日因停電壹歲大嬰兒的氧氣呼吸器電源被切斷後，嬰兒媽媽在Facebook上傳了求助文章。兩天後的25日，鄰國城市尼亞加拉福爾斯的人們來到現場，用手按著手動呼吸機泵，將苦苦堅持的母親和嬰兒送到了安全的親戚家。美國廣播公司（ABC）新聞報道說：“‘善良的撒馬利亞人’因無法開車到達他家門口，在雪中行走15分鐘救出了孩子。” 將10名被困在雪中的韓國遊客邀請到家裏，提供臥室，壹起做韓國料理的布法羅牙科醫生亞歷山大•坎帕尼亞夫婦的故事也持續成為話題。26日，采訪NBC坎帕尼亞夫婦的NBC廣播主播表示：“壹邊吃著韓國料理壹邊觀看橄欖球比賽，這就是聖誕節的喜悅。”

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