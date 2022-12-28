外出就餐和出租車費上漲……MZ壹代“以家庭派對的形式舉行年底聚會”. December. 28, 2022 07:39. by 崔美松記者 cms@donga.com. “費用只有平時聚會的三分之壹。我提議明年在別的朋友家裏聚壹聚。” 24日，在自己位於首爾麻浦區的自炊房裏與大學同學們舉行年末聚會的蔡惠善（音，27歲）發表了第壹次經歷的“家庭派對”感想。她說：“食物用速食食品做了吃，壹起睡在自炊房裏，連回家路上的出租車費都沒有，決定明年也把年級聚會延續到其他朋友家，以家庭派對的方式進行。” 最近，“家庭派對”在年輕人之間成為年末聚會文化。不僅可以節省費用，而且還可以享受各自想要的食物和酒類，因此正在成為高物價時代MZ壹代（千喜壹代+Z壹代）的選擇。過去，新冠疫情擴散後，為了避免聚會人員限制，壹些人選擇在家裏或宿舍舉行“小伎倆”聚會，沒想到，解除保持社會距離後，這種方式的聚會反而進壹步擴大。 ○ 既節省預算，還可演繹多種風格 居住在首爾的大學生宋瑞英（音，24歲）最近在高物價中為了減少費用負擔，決定以家庭派對的形式與朋友們進行年末聚會。小宋說：“還有很多朋友還在準備就業，但是外出就餐費用上漲了很多，去過得去的地方，算上酒錢都要每人花4萬、5萬韓元以上，出租車深夜附加費也上漲了，住在京畿道的朋友們的交通費負擔也加重了，所以決定這次在家聚會。” 如果在餐廳聚會，各自選擇自己喜歡的食物和酒類是有限的，但家庭派對就有壹個優點，各人都可以按照自己的喜好享受，還不用在意其他客人的眼光。僅本月就舉行第三次家庭派對的上班族李珠英（音，29歲）說：“如果想在餐廳等地方設置氣球和彩帶搞活動，要在意周圍人的眼光，家庭派對為了上傳到‘照片墻’的照片，可以翻著花樣拍攝，很方便。” ○ “相比人多的地方，更喜歡家裏” 梨泰院萬聖節慘案發生後，回避人群聚集的氛圍也發展為偏愛家庭派對的現象。大學生韓慧研（音，22歲）說：“年底想和朋友們在家聚會，制作YouTube上流行的‘糕點屋’，拍認證照，享受小小的樂趣。梨泰院慘案發生後，不管怎麽說，我都會避開人多的地方。” 如果家裏不適合搞聚會，還有租用市中心派對空間享受的情況。因此，派對空間租賃企業正在享受年末的繁榮。上班族韓勝勛（音，25歲）解釋說：“本月初向首爾江南有名的派對房預約企業咨詢了代室，但在兩個月前都已經預約完了。” 仁荷大學消費者系教授李恩熙（音）表示：“在高物價持續的情況下，年輕人對家庭派對的偏好將持續壹段時間，如果家庭派對像在外國壹樣普及，餐飲業界的年底和聖誕節也會出現與以前不同的情況。”

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