朴恒緒和金判坤在“東南亞世界杯”上上演大碰撞. December. 27, 2022 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 越南國家足球隊主教練朴恒緒（63歲）和馬來西亞國家足球隊主教練金判坤（53歲）將在“東南亞的世界杯”三菱杯上展開賭上自尊心的智謀對決。27日晚9時30分（韓國時間）在越南河內米丁體育場舉行的東南亞足球聯盟（AFF）三菱杯B組小組賽就是其舞臺。 這就是“乖舛的會面”。 但是朴主教練在2017年10月執教越南隊掀起“米丁克之風（希丁克演化而來）”後，2018年俄羅斯世界杯韓國國家足球隊主教練申臺龍（52歲）在2019年執教印度尼西亞隊，今年年初金教練也執教馬來西亞隊，因此“韓國人主教練對決”在東南亞成為了“大型活動”。朴教練和申教練已經兩次交手，朴教練以1勝1平保持領先。 這是朴教練和金教練的第壹次見面。兩隊在本屆三菱杯上依然保持不敗。2018年冠軍越南隊在21日進行的小組賽第壹輪比賽中以6比0大勝老撾。馬來西亞隊則在21日和24日分別以1比0和5比0戰勝緬甸隊和老撾隊，位居B組第壹。 在客觀戰鬥力方面，越南隊處於領先地位。在朴教練的指揮下，越南隊以2018年亞洲足球聯盟（AFC）23歲以下錦標賽亞軍為開端，進入亞運會4強後，時隔10年再次將越南隊送上鈴木杯（現三菱杯）的冠軍寶座。之後也持續取得了2019年亞足聯亞洲杯8強、進軍2022年國際足聯（FIFA）卡塔爾世界杯亞洲最終預選賽等不錯成果。最重要的是，朴教練決定明年1月結束執教越南隊的合約，為了“美麗的告別”，迫切需要本屆大賽的冠軍獎杯。 2018年三菱杯亞軍馬來西亞隊也在今年年初選任金教練後，再次迅速形成框架。三菱杯之前在本月進行的兩場熱身賽中，球隊在9日和14日分別以4比0和3比0戰勝柬埔寨和馬爾代夫隊，在本次大賽上也取得了2連勝，因此有評價認為有可能出現“叛亂（成為黑馬）”。 三菱杯是東南亞地區最具權威的大賽，每兩年舉行壹次。從1996年開始到今年已經迎來了第14屆。直到上屆世界杯為止，壹直被稱為鈴木杯，但從今年開始更換贊助企業，改名為三菱杯。

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