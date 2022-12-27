像蜘蛛俠壹樣… 四足行走的爬墻機器人. December. 27, 2022 07:59. by 東亞科學記者 高在元 jawon1212@donga.com. 韓國研究團隊開發出了緊貼鐵制墻壁和天花板，快速移動的四足步行機器人。有望對難以接近人的船、橋梁、輸電塔等大型結構的檢查或修理自動化做出貢獻。 韓國科學技術院機械工學教授朴海元（音）研究團隊26日表示，上述研究結果作為封面論文刊登在國際學術雜誌《科學機器人》12月刊上。 科學家們正在開發代替人類接近危險的地方工作的機器人。模仿幼蟲的登山機器人或帶腳的四足步行機器人等。但是兩個機器人都有各自的缺點。攀登機器人利用輪子等，在有臺階或凹凸的表面移動性受到限制，四足步行機器人雖然在障礙物地形上確保移動性，但移動速度明顯慢。 研究團隊開發出了彌補這些缺點的四足步行機器人。首先提高了移動速度。可以以每秒70厘米的速度沿著鐵制墻壁爬上去。這超過了此前的最高時速67厘米。現有的每秒67厘米的四足步行機器人無法在天花板上行走，但此次開發的機器人以每秒50厘米的速度在天花板上移動。 秘訣是磁鐵足。該磁鐵足是利用可以開關電磁力的磁鐵和提高摩擦力的磁流變彈性體制造的。可以快速關閉或打開粘合力，但在不平坦的表面具有很高的粘合力。磁鐵足重量僅為169克，但具有535牛頓的垂直吸附力和445牛頓的摩擦力。535牛頓換算成公斤為54.5公斤。也就是說，即使垂直施加54.5公斤的力量，也能貼在鐵板上。 朴海元教授表示：“將用於由輸電塔或建設現場的鐵組成的大型結構物的檢查、修理、維修，為預防安全事故做出貢獻。”

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