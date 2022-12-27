檢察機關就“強制遣返疑惑”展開調查徐薰，鄭義溶也即將被傳喚. December. 27, 2022 07:59. by 張恩智記者 jej@donga.com. 正在調查“脫北”漁民強制遣返事件的韓國檢察機關傳喚了前國家情報院院長徐薰（拘留中，照片），加快了調查速度。 據悉，首爾市中央地方檢察廳公共調查3部（部長檢察官李俊範）26日上午傳喚了徐薰，對表明歸順意向的“脫北”漁民的聯合調查早早結束的經過和聯合調查報告中刪除“表明歸順意向及建議強制調查”等表述，以及在報告中寫上“沒有涉共嫌疑”並發送給統壹部的理由等進行追查。 徐薰涉嫌在擔任國情院院長的2019年11月，違反歸順意願強制遣返被推測殺害16名同僚船員的2名“脫北”漁民的過程中，提前終止聯合調查（《國情院法》上濫用職權）等，於今年7月被國情院告發。檢方認為，如果漁民們沒有表明返回朝鮮的意向，那麽強制遣返是違法的。 相反，徐薰的立場是，“遣返朝鮮是保障韓國國民安全的理所當然的決定”。徐薰和時任總統秘書室室長盧英敏在今年10月的國會記者會上表示：“為了維持韓國國民的社會秩序，決定不收容集體殺害16人後逃跑的人。” 此前，檢察機關傳喚了前青瓦臺國家安保室第壹次長金裕根、前國情院第三次長金俊煥、前統壹部長官金練鐵、盧英敏等進行了調查；據悉，不久後還將傳喚前青瓦臺國家安保室長鄭義溶進行調查。 徐薰因在擔任青瓦臺國家安保室長時期的2020年9月發生的西海公務員被殺事件中存在隱瞞、捏造等嫌疑而被拘留起訴，23日向法院申請了保釋。

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