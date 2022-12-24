韓國芯片法止步於減免8%稅額……這樣能成為全球競爭嗎？. December. 24, 2022 09:13. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 朝野政府昨天召開國會全體會議，處理預算案時通過了《韓國芯片法》，其內容為半導體、電池等國家尖端戰略產業領域的大企業增加設施投資時，將減免投資額8%的稅金。對半導體設施投資的稅額減免是支援韓國企業在與臺灣、美國、中國企業的競爭中處於不利地位的《韓國芯片法》的核心內容。問題是稅額減免幅度還不到當初執政黨推進的壹半。 執政黨壹直在推進修改法律，爭取到2030年為止分別將6%、8%、16%的大企業、中堅企業、中小企業的半導體設施投資稅額減免幅度提高到20%、25%和30%。但是與主張10%、15%、30%的在野黨展開攻防戰後，決定比在野黨案後退，僅大企業扣除幅度提高了2%。據悉，企劃財政部擔心，如果執政黨減免案獲得通過，明年的法人稅收將減少2.7萬億韓元左右，因此對此次協議產生了決定性影響。尹錫悅總統曾表示，“應該（給參加全球競爭的企業）穿上運動服和鞋子”，這壹發言變得黯然失色。 韓國芯片法的稅制支援與競爭國家相比，非常尷尬。美國今年通過了《半導體科學法》，不管企業規模大小，將按照在美國建設半導體工廠的企業投資額的25%來減免稅金。臺灣即將處理將半導體企業研發投資的稅額減免從15%提高到25%的法案。中國對投資半導體的全額給予稅金優惠。 此次朝野決定將法人稅最高稅率下調至24%，僅下調1個百分點，這對韓國企業也非常不利。美國是21%的單壹稅率，臺灣是20%同時沒有地方稅。去年三星電子和SK海力士繳納的法人稅分別為113億美元和32億美元，在包括24億美元的臺灣臺積電、18億美元的美國英特爾在內的世界半導體企業中排在第壹和第二。 結果，在新的壹年裏，代表韓國的企業在比競爭國家更惡劣的條件下，將背負著沈重的負擔走向全球戰場。由於不利的稅制，也很難把發達國家的半導體設備和材料企業吸引到韓國。政界的黨利黨略和政府的稅收欲望導致了損害韓國經濟未來和國家競爭力的“貪小失大”。

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