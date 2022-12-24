專欄：如果星星流過我們的胸膛. December. 24, 2022 09:13. by 李雪 snow@donga.com. 孩子們喜歡聖誕節。那顆喜歡的心真是很幸福啊。有情人過聖誕節就很開心。那顆開心的心真是太可愛了。但是，如果成為活在世上的成年人，聖誕節會有點悲傷。壹想到很久以前為了承擔所有罪而出生的嬰兒，心裏就酸酸的不是滋味。除了那個孩子之外，我們所有人都是孩子的事實和我們也背負著生活的重擔生活，壹想到這壹點，就更加心酸。 今天為大人們的聖誕節朗讀詩，壹點也不甜蜜，也不激動。這首詩始於陰冷的冬天。人們因為寒冷而畏縮，因為寒氣和饑餓而更加畏縮。但這並不是全部。在我們心中流淌的星星，懇切地祈禱的手，撫慰它的白雪。仔細看的話，這首詩中出現了點亮灰色憂郁的微光。 雖然絕望很大，希望很小，但即使我們輸給了絕望，也總是被希望所吸引。希望是閃亮的，不能不看。希望心裏的聖誕樹下這首詩能像禮物壹樣等待著妳。文學評論家

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