三星和海力士的法人稅在世界半導體公司中最高. December. 24, 2022 09:12. by 朴賢益記者、具特教記者 beepark@donga.com,kootg@donga.com. 調查顯示，在全球100大半導體企業中，三星電子和SK海力士的法人稅負擔率遠遠高於臺灣的臺積電、美國的英特爾和中國的中芯國際等競爭對手。 23日，本報與全國經濟人聯合會壹起分析了全球市價總額前100位的半導體企業的經營指標，結果顯示，去年三星電子和SK海力士的法人稅有效稅率分別為25.2%和28.3%。有效稅率是計算企業財務報表上法人稅扣除前凈利潤中法人稅所占比重的值。 在代工（半導體委托生產）領域位居世界第壹的臺積電只有10.0%。英特爾為8.5%，中芯國際為3.5%。在存儲器半導體領域，繼三星電子、SK海力士之後，排在第三位的是正在快速追趕韓國企業的美國美光公司，為7.1%。 韓國企業還出現了銷售規模較小還繳納更多法人稅的情況。以去年底的匯率為準，SK海力士的年銷售額為360.974億美元（約42.9978萬億韓元）。這是臺積電572.8050億美元、英特爾790.24億美元的壹半水平。相反，SK海力士的法人稅為31.9000億美元，分別比臺積電（23.8350億美元）和英特爾（18.3500億美元）多出了33.8%和73.8%。中芯國際去年的法人稅僅為6520萬美元。 三星電子的法人稅為112.868億美元，在100大企業中最高。這是除半導體外，移動、家電等全部加起來的結果。去年三星電子半導體部門在營業利潤中所占的比重為56.6%。考慮到這壹點，即使將半導體相關法人稅定為40%-50%的水平，也是壓倒性的第壹位。 韓國半導體企業的銷售額對比凈利潤率在美國、日本、臺灣、韓國等所謂“芯片四方”中獨自呈下降趨勢。韓國的凈利潤率從2018年的16.3%減少到去年的14.4%，減少了1.9個百分點。同期，美國、日本、臺灣分別上漲3.9、2.0和1.1個百分點。 半導體業界擔心，競爭國家爭先恐後地推出培養本國半導體產業的破格稅制優惠，而韓國當初推進的政策還在倒退，半導體競爭力將下降。 當天，朝野政黨就稅收特例限制法修訂案達成了協議，內容是將半導體大企業對設施投資金的稅額減免從現有投資金額的6%增加到8%。這與討論投資金額的20%（執政黨）和10%（在野黨）相比大幅後退。相反，美國和臺灣對半導體設施投資最多減免25%稅額的法案已經通過或正在推進中。

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