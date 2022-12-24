紐約洋基隊嚴於容貌服裝管理……卡洛斯•羅頓刮完胡子後才加盟球隊. December. 24, 2022 09:12. by 黃奎引 kini@donga.com. 要想成為紐約洋基隊的壹員，必須經過兩個通過儀式。首先要剃光頭和刮胡子，然後在“感謝把我變成洋基隊壹員的上帝”的招牌下完成拍照，才能參加入隊記者見面會。 最近通過該程序的是左手投手卡洛斯•羅頓（30歲）。在效力於芝加哥白襪隊和舊金山巨人隊的8年時間裏，胡須覆蓋了他三分之壹的臉部。以6年總額1.62億美元（約2075億韓元）的條件與洋基隊簽約的他在23日的入隊記者會上表示：“3歲的女兒和1歲的兒子第壹次看到我刮胡子的樣子。幸虧孩子們認出了爸爸。” 美國職業棒球大聯盟（MLB）的30支球隊中，容貌著裝規定最嚴格的球隊是洋基隊。洋基隊選手除了“整齊的小胡子”之外，不能留胡子，而且頭發不能留到超過衣領的程度。 對洋基隊制定這樣的規定產生最大影響的是從1972年開始獲得世界大賽（總決賽）3連冠的奧克蘭運動家隊。當時奧克蘭隊有很多留著胡子的選手，被稱為“The Mustache Gang”。當時是MLB全體留胡子的選手少得可憐的時候。 前俱樂部主席喬治•斯坦布雷納（1930~2010年）在1973年收購洋基隊後表示“不能把我們的球隊變成那樣的流氓巢穴”，不僅要求選手團刮胡子，還要求理發。1974年加入洋基隊的魯•皮內拉（79歲）曾抗議說：“耶穌也是長發，我為什麽不能留長頭發呢？”這時，球隊老板斯坦布雷納指著周圍的蓮花池說：“耶穌能在水面上走。如果妳也能在水面上走的話，我會讓妳留長發。”洋基隊選手之所以能留小胡子，是因為斯坦布雷納俱樂部主席本人在大學時期曾留過小胡子。 洋基隊選手還要扣上隊服上的紐扣才能參加比賽。習慣解開最上面紐扣的大衛•威爾斯（59歲）在1998年MLB歷史上成功達成了第15次完美比賽（指棒球中無安打、無上壘、無失分的比賽），但不得不先挨訓。 洋基隊的隊服上只有選手的球衣號碼，沒有名字。但是，這壹傳統並不是斯坦布雷納俱樂部主席的作品。在1960年白襪隊首次使用球員名字之前，所有MLB球隊的隊服都沒有球員的名字。棒球規則中也沒有規定壹定要在隊服上印上選手的名字。隨著之前同樣在隊服上不使用選手名字的波士頓紅襪、舊金山巨人等球隊開始依次在球衣上印上球員名字，洋基隊成為了“沒有名字的隊服”的象征，僅此壹家。

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