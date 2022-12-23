澤連斯基會見拜登，“討論10項和平構想……有望舉行七國首腦和平會談”. December. 23, 2022 07:52. by 華盛頓=常駐記者文炳基、巴黎=常駐記者趙恩雅 weappon@donga.com.achim@donga.com. 突然訪問美國的烏克蘭總統澤連斯基當地時間21日表示：“與美國總統拜登討論了包含10個條件的和平構想（peace formula）。” 澤連斯基當天在白宮與拜登舉行首腦會談後，在美國國會發表演講時表示：“我們要求和平。為此，要求舉行和平首腦會談和保障共同安保。”他說：“很高興能告訴大家，拜登總統支持我們的和平提議。” 澤連斯基就俄羅斯軍隊撤離及停戰、領土恢復等10個條件和平構想，要求通過七國集團首腦參加的全球和平構想首腦會議，保障條件履行方案。也就是說，雖然俄羅斯斷然拒絕這壹提議，但拜登明確表示支持。 不過，澤連斯基表示：“等待恐怖國家俄羅斯的和平措施是天真的，明年將把自由還給烏克蘭所有國民。”他還說：“明年將成為轉折點，各位（美國國會）的支援將改變戰爭路線。” 拜登在首腦會談結束後的聯合記者會上表示：“普京總統完全沒有結束這場殘忍戰爭的意向。我們將繼續幫助烏克蘭在戰爭中取得勝利，澤倫斯基總統和我（對烏克蘭的和平）有著完全相同的願景。我們兩個都希望結束戰爭。”他還說：“如果澤倫斯基總統準備與俄羅斯進行對話，（對話）就會成功。因為他在戰場上也會取得勝利。”

한국어