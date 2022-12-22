明年經濟增長1.6%，出口-4.5%……相比“收入4萬美元”，生存是當務之急. December. 22, 2022 07:41. . 企劃財政部昨天向尹錫悅總統進行新年業務報告時，預測明年經濟增長率將達到1.6%，出口將比今年減少4.5%。因此，預計明年的新雇用也將比今年銳減90%。這意味著全球經濟蕭條的沖擊將在新年對韓國經濟造成實質性的威脅。 企劃財政部的預測具有反映政府政策意誌的目標值性質，因此1.6%的低增長率預測更加令人擔憂。因為，如果發生美國追加上調標準利率、中國經濟放緩、烏克蘭戰爭長期化等意想不到的事態，可能會進壹步下降。1%的增長率是除了第二次石油危機時的1980年、外匯危機後的1998年和全球金融危機後的2009年、新冠疫情爆發的2020年等嚴重經濟危機時期以外的最低值。 新年尚未開始，政府就預測出口將大幅減少，這也是史無前例的事情。占出口五分之壹的半導體景氣急劇萎縮等減少出口的因素接連不斷。雖然政府預測今年出現史上最大規模赤字的貿易收支明年將轉為順差，但這也將成為原油、原材料等進口比出口大幅減少的“不景氣型順差”。 在此次工作報告的兩天前，政府和國民力量黨通過黨政協議，提出了“2027年人均國民收入4萬美元”的宏觀經濟目標。即，推進勞動、年金、教育、金融、服務等5大改革課題，在本屆政府的最後壹年實現4萬美元的目標。問題是，從今年開始，人均國民收入將立即減少。去年為34984美元的人均國內生產總值（GDP）因韓元的弱勢，今年將減少4%左右，達到33590美元。要想在2027年實現4萬美元的目標，需要在5年內每年增長4%左右，但韓國的潛在增長率卻下降到了2%左右。 李明博、朴槿惠政府等往屆政府也曾提出過國民收入4萬美元的目標。比目標更重要的，是實現這壹目標的具體計劃和政府的實踐意誌。政府為了提高增長潛力，不僅要加快5大改革，還要加快規制、稅制改革的速度。當務之急是超越成為眼前現實的史無前例的全球復合危機。

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