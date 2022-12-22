尹錫悅：“鏟除工會腐敗……會計要透明”. December. 22, 2022 07:42. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹錫悅總統21日表示：“工會腐敗和公職腐敗、企業腐敗壹起，也是我們社會需要鏟除的三大腐敗之壹，要嚴格執法。”尹錫悅在勞動、教育、年金改革等“三大改革”中，把勞動改革作為最優先課題，表明了將對工會的會計舞弊等各種不正之風疑惑進行“清理”的意誌。尹錫悅當天在青瓦臺迎賓館舉行的企劃財政部發表《2023年經濟政策方向》之前，通過總結發言強調：“現在應該清算阻礙我們成長和發展的錯誤制度、積弊，啟動改善制度的改革。” 尹錫悅特別指出，“其中最優先要做的是勞動改革”，並表示為了給工會引進透明的會計，將改革制度。尹錫悅表示：“外匯危機後雖然有很多困難，但最終通過加強會計透明性，將我們的企業引向了世界性企業，勞動運動、工會活動也只有在透明的會計上才能更加健康地發展。”與此相關，國民力量黨最近為了阻止工會的會計舞弊可能性，正在積極支持政府的勞動改革。

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