朱莉宣告與聯合國分手……“親自進行難民救助活動”. December. 19, 2022 07:38. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 好萊塢演員安吉麗娜•朱莉（47歲）宣布與結緣20多年的聯合國難民署（UNHCR）分道揚鑣。這距離此前朱莉批評聯合國未能正確應對人權侵害問題過去了6個月時間。 16日（當地時間），朱莉與UNHCR共同發表聲明，表示“感謝能夠與聯合國合作20年”，“現在將辭去相關職務。”她說，“難民們是我在這個世界上最尊敬的人”，“計劃直接與當地難民團體接觸並進行溝通。今後也將為援助難民而竭盡全力。” 美國《紐約時報》（NYT）報道說：“朱莉離開UNHCR，可能是因為她認為最近聯合國未能正確應對人權侵害問題。”與朱莉關系密切的匿名相關人士對《紐約時報》表示，“我相信朱莉在聯合國之外可以有效地與更多的人度過更多的時間。” 朱莉在今年6月“世界難民日”到來之際，在美國時事周刊《時代》的投稿中表示：“因為聯合國成立的方式，最受矛盾和迫害的人們的權利和生命正在被犧牲。（聯合國）只關註強國的利益和聲音。”2001年與UNHCR結緣的朱莉在2012年被任命為特使，直到最近壹直在相關領域積極活動。她訪問了包括敘利亞、也門、阿富汗、緬甸在內的60多個世界紛爭地區，敦促世界關註難民問題。UNHCR最高代表菲利普•格蘭迪表示：“朱莉被認為是全世界擁護難民權利的最具影響力的支持者。感謝她數十年來的奉獻、獻身以及為難民創造的變化”，“支持她今後繼續為難民工作。

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