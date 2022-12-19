朝鮮在試驗固體燃料的地方發射準中程彈道導彈. December. 19, 2022 07:39. by 申圭鎮記者、洪秀英記者 newjin@donga.com、gaea@donga.com. 朝鮮18日在平安北道東倉裏壹帶向東部海域發射了兩枚準中程彈道導彈。此前，朝鮮16日宣布在東倉裏成功試驗了可安裝在洲際導彈上的高功率固體燃料火箭發動機，韓美情報部門正在分析朝鮮使用該固體發動機試射新型準中程彈道導彈的可能性。也有人分析說，朝鮮此次挑釁是為了抗議日本政府16日通過修改安保文件，在發生緊急情況時對朝鮮彈道導彈基地等進行先發制人攻擊。 韓國軍聯合參謀本部表示，18日上午11時13分到中午12時5分左右，捕捉到了朝鮮從東倉裏壹帶向東部海域發射的兩枚準中程彈道導彈。聯合參謀本部介紹說，這些導彈都以高角度發射，飛行近500公裏後落在東部海上。準中程彈道導彈可以飛行1000-3000公裏，不僅可以打擊韓半島全境，還可以打擊沖繩等日本全境的駐日美軍基地。 韓美當局正在關註此次準中程彈道導彈發射的位置是東倉裏壹帶。朝鮮在三天前的15日主張，在朝鮮國務委員會委員長金正恩的參觀下，在東倉裏西海衛星發射場成功進行了大功率火箭發動機的首次地面噴射試驗。因此，韓美當局懷疑，作為朝鮮導彈開發終點的“固體燃料洲際導彈”開發的中間階段，朝鮮在試驗“固體燃料準中程彈道導彈”。朝鮮在準中程以上彈道導彈方面，通常使用液體燃料推進體系。 韓國總統室國家安保室當天召開了由國家安全室室長金聖翰主持的國家安全保障會議常任委員會，強烈譴責稱：“朝鮮發射彈道導彈明顯違反聯合國安理會決議，是加劇韓半島緊張局勢、威脅地區和平與安全的重大挑釁。”。據總統室副發言人李在明透露，國家安全保障會議與會者最近關註朝鮮使用武力的威脅和固體燃料推進機構的試驗等，並感慨稱：“金正恩政權不顧因嚴重的糧食不足而飽受寒冷和饑餓之苦，持續進行導彈挑釁。”他還警告：“朝鮮世代開發核武器和導彈、持續進行挑釁的行為，將更加危及朝鮮政權，並為此付出應有的代價。”

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