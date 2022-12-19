路透社評選的卡塔爾世界杯“十大經典場面”. December. 19, 2022 07:39. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國足球代表隊選手們在比賽結束後用手機觀看烏拉圭隊和加納隊的比賽的場面入選了卡塔爾世界杯“10大經典場面”。 路透社18日評選了本次大賽的10大經典場面，並在第二位選出了韓國隊確定進軍16強當時的情況。路透社以《韓國焦急的等待》為題報道說，“（與葡萄牙隊的小組賽第3場比賽）下半場補時階段，黃喜燦（26歲）攻入反敗為勝的制勝球之後，是韓國艱難等待的開始”，“選手們聚集在賽場中央，用手機觀看了10分鐘左右的烏拉圭和加納隊的比賽。在確定球隊晉級16強後，隊員們全力奔向了球迷們。” 雖然韓國隊在3日與葡萄牙隊的比賽中以2比1反敗為勝，但還沒有決定進入16強。根據同壹時間進行的烏拉圭和加納隊的比賽結果，有可能在小組賽中被淘汰出局。最終烏拉圭隊以2比0獲勝，但韓國隊以進球數領先烏拉圭隊，確定進入16強。守門員金承奎（32歲）回憶起當時的情景說，“感覺1秒、10秒真的很長。” 此外，路透社還選出了沙特阿拉伯隊以2比1戰勝阿根廷隊、克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•葡萄牙）在與摩洛哥隊的8強賽中負於對手，結束個人第5次世界杯之旅、世界杯首位女主裁判登場等經典場面。

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