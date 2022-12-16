美聯儲采取“大步”舉措……韓國在“通貨膨脹和停滯”之間開始更艱難的戰鬥. December. 16, 2022 07:35. . 美國聯邦儲備委員會斷然實行了將標準利率提高0.5個百分點的“大步”舉措。至此，美國的基準利率達到15年來的最高值4.5%。隨著美聯儲明確表示明年無意下調標準利率，美國緊縮引發的高利率和強勢美元、全球經濟蕭條很有可能持續到明年。 與之前四次上調0.75個百分點相比，此次美聯儲的利率上調幅度有所縮小。6月份曾達到9%的美國消費者物價連續5個月下降，上個月降至7%出頭，因此美聯儲放慢了上調利率的速度。但美聯儲主席鮑威爾表示：“焦點是為了將物價降低到2%的目標而提高利率，而不是降低。要走的路還很長。”這給明年內開始降息的期待潑了冷水。世界股市壹致轉為弱勢。 上個月將基準利率上調至3.25%的韓國和美國的利率差距拉大到了1.25個百分點。這是22年零2個月以來的最大差距。明年美聯儲將把利率提高到5.25%，預計“王者美元”現象將持續下去。包括韓國在內的新興國家的外國資金流出的憂慮進壹步增大。在明年有可能出現1%左右、最壞的情況是負增長的情況下，韓國即使經濟進壹步下滑，家庭和企業的利息負擔加重，也要追加上調利率。 再加上，在高利率、高物價中，失業率低到接近完全雇傭的程度，民間消費也得到堅實支撐，美國的這種情況和韓國完全不同。背負史上最大債務的韓國家庭在利息劇增、房價和股價下跌後，開始急忙收起錢包。韓國經濟的支柱出口大企業隨著歐盟、中國經濟蕭條的可視化，正在猶豫增加投資和雇傭。國際油價也會根據烏克蘭戰爭的趨勢、產油國減產與否，隨時都會再次動搖。因較高的韓元對美元匯率、進口原材料價格而停留在5%左右的消費者物價上漲率，預計到明年初為止將維持目前的趨勢。 韓國經濟已經進入了經濟蕭條和通貨膨脹疊加的歷代級經濟寒流。弱勢群體的生活困難加深，企業也會接連破產。如果勞動者、個體戶、企業、政府和政治圈不能以“壹個團隊”齊心協力，稍作忍耐和讓步，將是壹場很難取勝的戰鬥。

한국어