美官員稱“拜登向烏克蘭支援‘愛國者’導彈”……能否成為“遊戲改變者”備受關註. December. 15, 2022 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. 據悉，美國向烏克蘭提供用於攔截導彈的最尖端“愛國者”防空導彈體系的準備工作已進入最後階段，因此該武器能否成為“遊戲改變者”備受關註。這是因為，“愛國者”導彈可以對抗此前通過導彈和無人機大量破壞烏克蘭能源設施的俄羅斯。烏克蘭擔心俄羅斯在明年1、2月份展開大規模攻勢。 美國有線電視新聞網（CNN）當地時間13日援引兩名官員的話報道說，拜登政府決定向烏克蘭提供愛國者導彈防禦體系，並計劃在本周內正式宣布。該媒體報道說，預計拜登和國防部長勞埃德奧斯汀將予以批準。 美國壹直向烏克蘭支援由三維監視雷達、中短程導彈、發射臺等組成的尖端地對空導彈體系“NASAMS”（挪威先進地對空導彈系統）。但烏克蘭表示，“要想防禦俄羅斯導彈及無人機的攻擊，僅憑這些是不夠的”，要求追加支援最尖端的遠程防空體系。 “愛國者”防空導彈炮臺由探測目標的雷達、電腦、發電裝備、導彈發射臺等組成。其設計是探測並擊落敵軍發射的導彈、飛機或無人機。“愛國者”導彈的有效射程為70至80公裏，可以達到3.5馬赫的速度。該導彈可以達到遠距離和高度，可以擊落發射到烏克蘭的俄羅斯導彈和飛機。美國為了遏制朝鮮，在東北亞部署了“愛國者”導彈。 據CNN報道，烏克蘭外交部長德米特羅·庫列巴13日預測說：“俄羅斯有望具備在明年1月底或2月發動大規模攻勢的能力。”他當天在首都基輔防空洞接受外國記者采訪時表示：“俄羅斯仍然抱有深入烏克蘭境內的希望。”

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