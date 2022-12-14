車杜裏：“亞洲國家的競爭力核心是歐洲派的經驗”. December. 14, 2022 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. “亞洲國家在本次世界杯上的表現如此突出，是因為隊中有很多歐洲派選手。” 國際足聯（FIFA）技術研究集團（TSG）的壹員、FC首爾青年強化室室長車杜裏（42歲•照片）對卡塔爾世界杯上亞洲足球的成果做出了上述表示。車室長12日（當地時間）在卡塔爾多哈舉行的TSG新聞發布會上作為第壹位發表者表示：“亞洲國家在小組賽中戰勝了傳統強隊等，取得了很好的成果。” 在小組賽中，沙特隊以2比1戰勝奪冠熱門阿根廷隊，日本隊以2比1戰勝西班牙隊和德國隊，爆出不小的冷門。此外，韓國隊以2比1戰勝葡萄牙隊，澳大利亞隊以1比0戰勝丹麥隊。車室長表示：“亞洲國家能夠戰勝歐洲和南美的強隊的原因之壹就是亞洲選手在歐洲踢球積累了經驗。” 韓國隊的孫興慜（托特納姆熱刺隊）、黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）、金玟哉（那不勒斯隊）、李康仁（皇家馬洛卡隊）、李在成（美因茨隊）、黃仁範、黃義助（以上奧林匹亞科斯隊）、鄭優營（弗賴堡隊）等26名選手中有8人在歐洲聯賽踢球。日本的26名選手中也有19人在德國等歐洲踢球。澳大利亞有15名歐洲派球員。車室長表示：“在歐洲賽場效力的選手很多。在德甲聯賽中也有擔任隊長的球員”，“在與歐洲球隊的比賽中，球隊不會感到膽怯，會更加具備競爭力。”日本的遠藤航是德甲斯圖加特隊的主力。 車室長回顧說：“我在世界杯上效力的2002韓日大賽時，在歐洲聯賽效力的國家代表隊選手只有2名。”當時安貞桓效力於意大利佩魯賈隊，薛琦鉉效力於比利時安德萊赫特隊。 車室長分析說，球隊的戰術也變得越來也先進。車室長表示：“戰術有了很大的發展。球員們也很理解戰術，在各種陣型上進行了比賽。”對於韓國、日本、澳大利亞未能進入8強壹事，他表示，“雖然競技水平差距正在縮小，但與在16強中遇到的強隊相比，暴露出了很多問題。” 車室長參加了2002年韓日大賽、2010年南非共和國大賽等，代表國家隊參加了76場（4球）A級比賽（國家對抗賽）。在2018年俄羅斯大賽時，他擔任了代表隊助理教練的職務。TSG正在分析世界杯比賽並制作正式報告書。

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