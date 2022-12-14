尹錫悅：“5年內投入20萬億韓元，健康保險財政卻告崩潰”……決定廢棄文在寅政府醫改方案. December. 14, 2022 07:56. by 張寬錫, 許桐準 jks@donga.com,hungry@donga.com. 尹錫悅總統13日表示，“健康保險改革不是選擇，而是必須”，對上屆政府的健康保險保障性強化政策即所謂的“文在寅醫改”亮起了刀。尹錫悅在應對“貨物聯盟”集體拒絕運輸事態時發射了勞動改革的信號彈，接著又正式廢除文在寅醫改，正在推進各種改革。 尹錫悅當天在國務會議上表示，“保護國民健康的最後堡壘——健康保險的正常化迫在眉睫”，把矛頭直接指向文在寅醫改。他還說：“雖然上屆政府5年間為加強保障性投入了20多萬億韓元，但政府放任濫用醫療和健康保險搭便車，將負擔轉嫁給大多數國民，”“迎合人氣的民粹主義政策破壞了財政，損害了健康保險制度的根基，最終強迫國民做出巨大的犧牲。” 尹錫悅還提到了前壹天政府勞動改革的專家機構“未來勞動市場研究會”發表的勞動市場改革勸告案，並強調：“為了保護勞動弱勢群體，將毫不動搖地推進改革。” 對於尹錫悅要對“文在寅醫改”動大手術的宣言，共同民主黨表示了反對。該黨政策委員會議長金星煥表示：“應該立即停止連國民的健康權也要各自解決的不負責任的措施。”

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