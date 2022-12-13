BTS大哥JIN今日入伍，“短發”照片公開. December. 13, 2022 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 超人氣組合防彈少年團（BTS）成員中的大哥JIN（本名金碩珍•30歲）13日公開了入伍前剪短頭發的樣子（照片）。JIN12日在粉絲社區Weverse上上傳了身穿黑色T恤和剪成寸頭的照片。他還配文寫道，“比想象中可愛。” JIN將於13日進入京畿漣川陸軍第五師團新兵教育隊，接受為期5周的基礎軍事訓練後，以陸軍現役兵身份被分配到部隊後正式開始服役（退役時間為2024年6月12日）。滿30歲（1992年生），在BTS中年齡最大的JIN根據2020年修訂的兵役法，得到了文化體育觀光部長官的延期入伍推薦，入伍延期到了今年年末。此後，他表明了履行兵役義務的意誌，並於上個月提交了取消延期入伍申請。經紀公司BigHit Music表示：“JIN入伍當天不會舉行任何活動”，“預計入伍現場將會十分混亂，為防止發生意外事故，請粉絲們不要訪問現場。”接著，公司方面還表示：“JIN將乘車進入新兵教育隊內部，我們未安排任何接受媒體采訪或與粉絲告別的活動。” 陸軍相關人士12日表示：“為了控制現場安全，將與所在地方自治團體等有關機構共同運營綜合狀況室，消防也將提前部署救護車以防出現意外”，“在預防安全事故方面，將做到無懈可擊。”

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