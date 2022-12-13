全國所有兩套住宅擁有者，不適用綜合房地產稅重課稅. December. 13, 2022 07:42. by 崔惠? herstory@donga.com. 最早從明年開始，全國所有擁有兩套住宅的住宅者在繳納綜合房地產稅時，將適用普通稅率（0.5%-2.7%），而不是重課稅（1.2%-6.0%）。三套住宅以上的多住宅擁有者雖然適用重課稅稅率，但預計最高稅率將從6%下降到5%。 記者12日從國會和政府獲悉，朝野政黨就上述內容的綜合房地產稅法修訂案達成了共識。雖然雙方對立嚴重，明年預算案的通過時間推遲到了15日，但對於綜合房地產稅法的修改，實際上在大部分爭論焦點上達成了協議。 朝野政黨就目前適用綜合房地產稅重課稅率的調整對象地區的兩套住宅以上擁有者廢除重課稅並適用壹般稅率達成了臨時協議。雙方暫時達成協議，雖然對3套以上住宅的擁有者要按現行重課稅率征收綜合房地產稅，但把最高6%的重課稅稅率下調至5%。 當初，政府向國會提交了內容為完全廢除對擁有2套以上住宅者重課稅率的修正案，但最後決定接受在野黨“難以完全廢除重課稅率”的意見。因此，綜合房地產稅率將維持對壹套、兩套住宅擁有者和3套住宅以上擁有者的二元化體系，並改為減少重課稅對象。 即使擁有3套以上住宅，如果住宅合計公示價格不超過12億韓元，也將推進適用壹般稅率。政府還制定了下調適用於公示價格12億-94億韓元區間的稅率（3.6%-5.0%）的方針，正在進行詳細調整。但是，由於朝野政黨在法人稅和金融投資所得稅等懸案中處於對立狀態，因此，綜合房地產稅的結論有可能與協商結果相聯動而發生變化。 綜合房地產稅基本扣除金額方面，壹套住宅擁有者將從現行的11億韓元上調到12億韓元，多住宅者將從現行的6億韓元上調到9億韓元。因此，夫妻共同名義人的基本扣除金額將從現行的12億韓元增加到18億韓元。如果此次方案最終確定，調整對象地區兩套住宅擁有者將適用壹般稅率，扣除金額也將上升到9億韓元，成為最大的受惠者。 共同民主黨曾要求上調80%的公平市場價值比率下限將維持在現行的60%。因此，預計政府可以根據房地產市場情況，在60%-100%範圍內決定公平市場價格比率。

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