“研兒Kids”開花結果，14歲的申智雅獲得青少年GP總決賽第2名. December. 12, 2022 07:31. by 任寶美 bom@donga.com. 繼“花滑女王”金研兒（32歲）之後，“花滑新星”申智雅（14歲•永東中學）和金彩研（16歲•修理高中•照片）時隔17年再次在青少年大獎賽總決賽女子單人滑項目上摘得獎牌。 10日在意大利都靈舉行的2022~2023國際滑聯（ISU）花樣滑冰青少年大獎賽總決賽女子單人自由滑比賽中，申智雅獲得了131.21分（第2位）。前壹天在短節目中獲得69.11分（第2位）的申智雅以總分200.32分刷新了賽季最高分，獲得了銀牌。 總分高於申智雅的只有島田麻央（14歲•日本•205.54分）。島田麻央之所以取“麻央”的名字，是因為她的母親是2004~2005賽季該大賽冠軍淺田真央（32歲•日本）的熱血粉絲。 青少年大獎賽總決賽是每個賽季在青少年大獎賽系列賽中取得最好成績的6人參加的“王中王戰”。在韓國選手方面，金研兒首次成為該大賽的獎牌得主。金研兒在2004~2005賽季繼淺田真央之後獲得銀牌，2005~2006賽季終於摘得金牌。 繼金研兒之後，在女子單人滑項目上，2018~2019賽季的金藝琳（19歲•檀國大學•第6位）、2019~2020賽季的李海仁（17歲•世和女子高中•第5位）雖然獲得了青少年大獎賽總決賽的參賽權，但均與獎牌無緣。在男子單人滑項目中，車俊煥（21歲•高麗大學）在2016~2017賽季獲得的銅牌是最高紀錄。 申智雅在今年4月的世界青少年錦標賽上也獲得了銀牌，成為了繼金研兒（2005年獲得銀牌，2006年獲得金牌）後時隔16年再次在青少年世界錦標賽上獲得獎牌的韓國選手。 申智雅在接受ISU采訪時表示：“金研兒姐姐是我開始滑冰的第壹個理由。因為像教科書壹樣運用技術，所以看著（金研兒的）節目學到了很多”，“我想沿著金研兒姐姐的道路前進。” 以總分190.36分繼申智雅之後獲得銅牌的金彩研也是看到金研兒後決心成為花樣滑冰選手的“研兒Kids”。隨著申智雅和金彩研並肩站在領獎臺，韓國成為了在青少年大獎賽總決賽女子單人滑中，在同壹賽季培養出2名及以上獲獎者的第四個國家。此前，只有俄羅斯、美國、日本保持了這壹紀錄。被譽為花樣滑冰最強國的俄羅斯因為發動進攻烏克蘭的戰爭，未能派代表選手參加本次比賽。

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