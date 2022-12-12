高盛：“韓國因低出生率和老齡化，2075年經濟規模將小於菲律賓”. December. 12, 2022 07:32. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國跨國投資銀行高盛預測，韓國因老齡化，從2060年代起經濟規模將退步，到2075年將落後於菲律賓、馬來西亞、孟加拉國等亞洲國家。據分析，在人均國民收入方面，韓國將成為繼美國、歐洲之後的高收入國家，但由於低出生率和老齡化導致人口減少，整體經濟規模將出現倒退。 高盛在當地時間8日公開的《走向2075年之路》報告中預測，韓國經濟增長率預測值將從2020年代的平均2%下降到2040年代的0.8%，2060年代將下降到-0.1%，2070年代將下降到-0.2%。在高盛提出增長率預測值的34個國家中，韓國是唯壹預測會下降為負增長的國家。 據預測，韓國的實際國內生產總值將從20世紀30年代的2萬億美元增加到2060年的3.3萬億美元，到2075年將停滯在3.4萬億美元（約4440萬億韓元）的水平上。因此，以2075年為基準，韓國的經濟規模將小於日本（7.5萬億美元）、菲律賓（6.6萬億美元）、馬來西亞（3.5萬億美元）等東南亞國家和孟加拉國（6.3萬億美元）等南亞國家。 高盛預測，韓國的人均實際國民生產總值到2075年將達到10.18萬美元，直追美國（13.22萬美元）和歐洲（1.43萬美元）。

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