韓國政府：“考慮在醫療設施、大眾交通上維持室內口罩令”. December. 10, 2022 07:22. by 李知雲記者 easy@donga.com. 韓國政府9日表示，即使放寬室內戴口罩的義務，也會對高危人群經常訪問的部分“必要設施”維持戴口罩的義務。值得壹提的是，政府正在討論把公交車、地鐵等大眾交通保留為義務戴口罩區域的方案。 中央災難安全對策本部在9日的會議上討論了包含上述內容的“室內戴口罩義務調整方向”。在會議結束後舉行的新聞發布會上，對策本部防疫支援團長權炳基（音）表示：“正在密切關註海外主要國家把醫療設施、社會福利設施、大眾交通等指定為（必須戴口罩設施）的事例。” 防疫當局相關人士表示：“對於醫院和療養設施，雖然對維持戴口罩義務沒有異議，但專家咨詢團之間對將公共交通也納入‘必須戴口罩設施’存在分歧。”據疾病管理廳透露，經合組織主要國家中，意大利、德國、新加坡等9個國家維持著大眾交通戴口罩的義務。中央災難安全對策本部計劃在本月底之前確定並宣布放寬戴口罩義務的方案。 此外，12歲至17歲的青少年也將從12日開始接種新冠改良疫苗。防疫當局囑咐說：“患有糖尿病、肥胖等慢性疾病或服用免疫抑制劑的青少年壹定要參與疫苗接種。”

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