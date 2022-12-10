尹錫悅國政支持率上升2個百分點至33%……“應對工會罷工”得到肯定評價. December. 10, 2022 07:22. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 調查顯示，對尹錫悅總統履行職務的肯定評價比上周的調查增加2個百分點，達到33%。 韓國蓋洛普9日公布的12月第二周（6日-8日）以1000名成年人為對象進行的輿論調查（標本誤差在95%的信賴水平上±3.1個百分點）中，對尹錫悅履職“做得很好”的肯定評價為33%。11月第四周為30%，12月第壹周為31%。 59%的人認為“做得不好”。11月第四周的否定評價為62%，12月第壹周的否定評價為60%。在相關輿論調查中，否定評價下降到60%以下的同時肯定評價達到30%以上，是自9月第三周（肯定33%，否定59%）後，時隔3個月再次出現。 肯定評價者們所列理由依次為“應對工會”（24%）、“公正·正義·原則”（12%）、“決斷力·推進力·韌勁”（6%）、“主觀·信念”（5%）。 關於“貨物聯盟”的罷工，71%的回答認為“首先要回到工作崗位，再進行協商”，21%的回答認為貨物聯盟“在主張得到落實之前，應該繼續進行罷工”。對於政府應對工人罷工，壹半以上（51%）回答“做錯了”。回答“做得很好”的占31%。 韓國蓋洛普分析說：“很難將應對工會罷工看作總統履職評價反彈的全部因素。據推測，這是過去3個月裏接連發生的俚語風波、10月29慘案的處理、應對MBC等媒體等攻防戰頻繁的結果。”

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