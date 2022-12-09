韓國政府追加啟動開業令……必須結束沒有名分和實際利益的罷工. December. 09, 2022 07:45. . 截止到昨天，韓國政府向連續半個月拒絕運輸的民主勞總公共運輸工會“貨物聯盟”本部所屬的1萬多名鋼鐵、石油化學運輸經營者下達了追加開始業務令。這是從11月29日向2500多名水泥運輸車輛下達的第壹次命令的基礎上擴大了範圍。政府堅持“先回歸，後對話”的方針，明確表示在回歸之前不會進行對話。 政府之所以增加命令對象，是因為相關領域的損失正在擴大。雖然部分地區恢復了產品出貨，但鋼鐵產品的運輸卻只有平時的壹半。在運輸量下降到平時的20%水平的石油化學業界，企業開始降低工廠開工率。因運輸問題開始減產的輪胎生產企業的出貨量為平時的30%-50%。被排除在命令對象之外的加油業界聲稱“供油耗盡的加油站正在增加”，請求政府追加開工令。 考慮到第壹次下達命令後水泥運輸大部分恢復到平時的水平，預計下達追加命令的鋼鐵、石油化學的運輸也將轉為恢復趨勢。隨著控告不服從命令的貨車主等政府的後續措施持續，貨物聯盟工會成員的脫離速度也在加快。拒絕政府提出的“把年末結束的安全運費制度延長3年”的提議，壹直主張制度永久化並擴大品種的“貨物聯盟”陷入了進退兩難的狀態。借助對勞動界非法行為的批評性輿論，政府要求“無條件回歸”，態度更加強硬。 由於國民對貨物聯盟和民主勞總的無理要求背向以對，此次拒絕運輸、總罷工的名分已經化為烏有。浦項制鐵分會的民主勞總退出、造船業界脫離總罷工而喪失的罷工動力似乎也不可能找回。盡管如此，民主勞總表示，將於14日在全國多地同時舉行總罷工和鬥爭大會，繼續進行鬥爭。 壹直支持貨物聯盟的共同民主黨昨天表示，接受政府的安全運費制延長3年方案的同時，將修改相關法律，擴大產品種類。貨物聯盟的立足之地變得更加狹窄。在失去名分和實際利益之前，貨物聯盟應該結束拒絕工作，回到談判桌前。

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