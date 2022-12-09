韓國女子高爾夫最強選手將與LPGA新人王展開較量. December. 09, 2022 07:46. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國女子高爾夫最強選手和美國女子高爾夫新人王將展開對決。 上賽季韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽最多勝（6勝）、獎金王的主人公朴敏智（24歲）將與2022賽季美國女子高爾夫（LPGA）巡回賽新人王阿塔雅•提提庫（Atthaya Thitikul•19歲•泰國）展開對決。從9日開始在新加坡塔納梅拉鄉村俱樂部坦皮尼斯球場（72桿）舉行的為期3天的2023賽季KLPGA巡回賽揭幕戰“韓亞金融集團新加坡女子公開賽”就是其舞臺。兩人將在賽事第1、2輪同組進行比賽。 在上賽季最終戰（SK Shieldus•SK電訊錦標賽）上奪冠後時隔4周再次參加比賽的朴敏智表示：“因為日程繁忙，沒能提高狀態，所以懷著既期待又擔心的心情參賽”，“我會給自己帶來動力，並全力以赴。”朴敏智目前的世界排名是第14位，是繼在LPGA巡回賽效力的高真榮（第5位）、田仁智（第8位）、金孝周（第9位）之後排在第4位的選手。特別是連續2年獲得6個巡回賽冠軍，自稱“現在是我的全盛期”的朴敏智正在考慮參加明年賽季的LPGA巡回賽大滿貫賽事。比賽結束後，轉地訓練也將前往美國，致力於適應當地的草坪。從這個意義上講，與在2022賽季LPGA巡回賽上獲得2個冠軍的提提庫壹起比賽將成為檢驗自己實力的好契機。 得到韓亞金融集團贊助的世界排名第3位的提提庫將作為特邀選手參加此次比賽。11月初，2周時間裏，提提人還登上了世界排名第壹的位置。提提庫說：“我非常喜歡新加坡，不僅和故鄉泰國天氣相似，而且感覺壹切都很相似。感覺像在泰國比賽。希望自己能以堅實的狀態在本周取得好成績。” 繼提提庫之後，2022賽季LPGA新人獎積分排名第二的崔惠珍（23歲）也將與兩位選手壹起進行比賽。這是繼2021賽季最後壹場比賽後，崔惠珍時隔1年再次參加國內巡回賽。活躍在日本女子職業高爾夫（JLPGA）巡回賽上的申智愛（34歲）也將自2020年8月的大有Winia女子公開賽後，久違地參加KLPGA巡回賽。塔納梅拉鄉村俱樂部是申智愛在2009年3月LPGA巡回賽HSBC女子冠軍賽上奪冠的場所。 本次大賽由KLPGA和新加坡高爾夫協會（SGA）共同主辦。雖然賽事創立於2020年，但由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，此次是首屆大賽。比賽總獎金為110萬新加坡元（約10.7億韓元），冠軍獎金為19.8新加坡元（約1.9億韓元）。不僅是韓國，來自美國、日本等國家的102名選手也將參賽。

한국어