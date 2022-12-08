三星電子：“如果調動到生活家電事業部，將壹次性支付2000萬韓元”. December. 08, 2022 07:46. by 郭道英, 宋忠炫 now@donga.com,balgun@donga.com. 最近陷入質量爭議的三星電子生活家電事業部為了加強組織，提出了壹次性支付2000萬韓元的破格條件，以公司內部其他事業部職員為對象進行大規模增援。 對於公司內部的人事變動，提議支付2000萬韓元的臨時金是非常罕見的事情。有分析稱，對生活家電事業部的人事改革和氛圍轉換措施將會持續下去。 7日，據業界透露，三星電子設備體驗（DX）部門生活家電事業部當天通過公司內部公告表示：“將招募共同創造生活家電事業達到全球頂峰歷史的職員”，並宣布了內部人力補充計劃。 三星電子在公告中表示：“（生活家電事業部）為了進壹步發展，實現全球超壹流化，需要更多的職員經驗和力量。”市場營銷•營業、設計、開發、質量購買等部門最多將補充數十人。 另外還提出了破格的條件。以發布日為準，將在4周內壹次性支付“超壹流化特別獎勵”2000萬韓元。到2025年末為止，在超額利潤獎金等獎勵上也將給予優待。3年後，如果本人願意，也可以回到原所屬事業部。 三星電子內外有分析認為，由於洗衣機質量問題，家電事業部有必要加強力量，而且由於消費心理萎縮，預計明年業績將低迷，因此這是通過獎勵招募公司內部優秀人才的措施。財界相關人士表示：“最近生活家電事業部國內人力數量正在減少，因此想通過其他事業部職員們的創意來發揮協同效應。”

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