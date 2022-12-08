疾病廳廳長：“最快1月份、最晚3月份解除室內口罩令”. December. 08, 2022 07:46. by 李知雲記者 easy@donga.com. 新冠疫情爆發以來成為日常的室內戴口罩義務，最早將於下個月解除。 疾病管理廳廳長白敬蘭7日在新聞發布會上表示：“室內戴口罩義務的調整時間，將在最早明年1月到最晚3月之間。”但疾病廳強調，即使解除室內戴口罩的義務，也不是說生活中可以完全不戴口罩。也就是說，將從未戴 口罩時征收罰款的“強制”規定轉變為“勸告”規定，有必要繼續自覺戴口罩。 在醫院或療養設施等地方，可能會維持戴口罩的義務。白敬蘭解釋說：“即使調整室內戴口罩的措施，保護高危人群的必要設施等仍然會成為‘義務’（強制規定）。”防疫當局計劃15日通過專家公開討論會等，討論具體的放寬戴口罩方針的方案，並在月底前確定並宣布。 防疫當局認為，為了放寬室內戴口罩的義務，應該提高應對變異新冠病毒的改良疫苗接種率。國家傳染病危機應對咨詢委員長鄭锜碩提出，作為解除室內口罩義務的先決條件，“高齡人群的改良疫苗接種率應達到50%。”截至7日零時，60歲以上人群的改良疫苗接種率為23.2%，還不到目標值的壹半。 據疾病廳當天公開的英國衛生安全局研究結果顯示，接種改良疫苗的人與只接種基本疫苗的人相比，預防感染的效果提高了57%。美國疾病控制預防中心也曾發表研究結果稱，接種改良疫苗時，預防感染的效果將提高28%-56%。

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