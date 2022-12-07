教育部機構改革，掩耳盜鈴不可行. December. 07, 2022 07:47. . 教育部公布了以廢除負責大學限制及監督業務的高等教育政策室和新設大學規制改革局為主要內容的機構改革方案。沒有裁減機構或人員的內容。也就是說，為了政府的國政課題“以更大的大學自律構建充滿活力的革新中心”，教育部將“改善體質”，成為支持而不是限制的部門。 教育部在此次改革方案中最強調的部分是廢除教育部最大機構——高等教育政策室。這似乎表明了要通過廢除過去12年間像教育部下屬機關壹樣管理大學、從入學名額、增設學科到上課時間和學生評價方法等瑣碎地控制並指示的機構，大幅放寬大學限制的意誌。 但是從新的機構圖來看，高等教育政策室“廢除”壹詞黯然失色，在那個位置新設了12個處室大小的“人才政策室”。也就是說，可能要以培養人才為名，幹預大學政策。而且是把高等教育政策室的傳統大學規制業務移交給了名為“大學規制改革局”的新組織。壹旦產生機構，規制就會增加，這是公職社會的慣例。說要進行規制改革，結果是設立新的機構，這不就是矛盾嗎？ 教育部長李周浩是代表性的教育部解體論者。今年3月發表的報告《旨在大學革新的政府改革方案》中強調，大學應該果斷地推進規制改革，使大學成為第四次產業革命的樞紐。李周浩還向總統職務交接委員會傳達了把大學從教育部分離出來放在總理室管理的內容。但是成為部長後，他不僅沒有進行教育部機構調整，反而以廢除大學規制為名建立新的組織。作為教育專家，他的信念去了哪裏，難道已經被機構邏輯所捕獲? 教育部因降低大學全球競爭力的規制部門而臭名昭著。據說，大學相關規定多達126項。每10名學生中就有8名學生就讀私立大學，但高等教育法和私立學校法都受到層層限制，因此不敢進行沒有校園的名牌大學“密涅瓦大學”等革新。由於政府凍結了學費長達14年，部分大學不僅沒有投資，連運營費都很難籌措。正如李周浩所說，“教育部主導的大學規制改革就像把海鮮店交給貓壹樣”，這在此次機構改革方案中暴露無余。加強大學競爭力的方案不應該交給教育部。

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