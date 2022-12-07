生產天然面包和啤酒的“鄉村面包房”渡邊夫婦訪韓. December. 07, 2022 07:47. by 李素研記者 always99@donga.com. “在這裏要特別感謝韓國讀者。在考慮我們走的路是否正確的時候，大家對我們制作的面包和啤酒給予了很大的支持。” 以與世間的標準不同的方式尋找幸福的人們。因關於用小麥、水和天然發酵菌制作純天然面包的面包房“Tarmary”的書籍《在鄉村面包房烘焙資本論》（叢林出版社）而成為話題的夫婦渡邊格（51歲）和渡邊麻裏子（44歲）2日來到了韓國。該書在日本成為暢銷書，2014年在韓國出版，銷量超過6萬冊。 去年11月，他們在國內出版了《在鄉村面包房聽到菌的聲音》。為與韓國讀者見面而訪韓的渡邊夫婦5日接受《東亞日報》采訪時表示：“來到店的讀者們每天早上都會把店裏擠得水泄不通”，“特別是來自韓國的客人，讓我們印象非常深刻。” “雖然是賺大錢的機會，但2014年10月左右店鋪關門了。有了制造天然啤酒的新夢想。面包店沒有啤酒設備，因此雖然非常不舍，但也不顧壹切地關上了門。”（渡邊格先生） 新書講述了關閉面包店後定居在新的村莊，制作手工啤酒的故事。向為了尋找啤酒工坊地皮而奔波的夫婦伸出援助之手的是處於消亡危機狀態下的小村莊。日本鳥取縣智頭釘讓出了之前公共保育院的位置。渡邊先生說：“我們獲得了制作天然啤酒和面包的空間，村子裏地區經濟復活，實現了有利於彼此的良性循環。” 夫妻倆說制造啤酒的目標也不是“創造利潤”。利用現有啤酒業界忌諱的乳酸菌發酵啤酒。啤酒在木桶中陳釀半年以上。這期間因為不能賣啤酒而吃虧，但比起錢，我選擇了品質。渡邊夫人強調：“在這個世界上，即使速度緩慢、效率低下，也需要飽含真誠和真心的食物。” “我們的方式需要很長時間。但是不破壞自然，與社區共生。正是因為有那麽壹群人相信並支持這樣制作的啤酒和面包，所以才能辦成這件事。”（渡邊夫人）

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