日本考慮加入美國推進的“綜合防空和導彈防禦系統”. December. 06, 2022 07:34. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 據《日本經濟新聞》等媒體5日報道，日本政府正在討論在本月末之前修訂的《國家安全保障戰略》等安保三大文件中明示美國推進的“綜合防空和導彈防禦系統”（IAMD）的構建方案。 IAMD是利用陸海空、太空及網絡空間等多種手段應對敵人空中攻擊的體系。即，整合宙斯盾艦、愛國者導彈防禦體系等，連接彈道導彈防禦和敵機等空中防禦。 雖然日本目前主張針對導彈攔截進行綜合導彈防禦，但根據擁有敵方基地攻擊能力（反擊能力）的方針，以事前防止對方導彈攻擊為目的，計劃構築包括對對方領域攻擊作戰在內的IAMD。 在IAMD體系中，針對彈道導彈、巡航導彈、飛機等來自天空的威脅，指揮控制系統指示最佳的攻擊或攔截手段。日本政府的構想是，如果美軍和日本自衛隊擁有同樣的導彈防禦體系，兩國部隊之間的合作將更加順暢。日本政府2018年也曾考慮過引進IAMD，但由於沒有反擊能力，所以擱置了起來。 據悉，美國希望韓國也參與IAMD。韓國國防科學研究院在最近的報告中預測，隨著美國賦予優先構築IAMD順序，今後為了抑制朝鮮和中國，有可能出現在韓國相關資產部署需求。 共同社當天報道說，日本政府計劃到2031年底，把部署在鄰近中國的西南群島的導彈攔截能力提高到目前的3倍左右。該地區有4個具有攔截能力的沖繩航空自衛隊，將把這壹部隊增加到沖繩及鹿兒島11個部隊。

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