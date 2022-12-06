老人和青年都很不幸的“沒有養老金改革的高齡社會”. December. 06, 2022 07:34. . 據調查，雖然韓國社會正在以最快的速度老去，但由於養老準備不足，因此很有可能迎來貧窮的老年。保障基礎生活的國民年金即將枯竭，為了穩定養老的私人年金也因微不足道的收益率而未能起到應有的作用。照此下去，老齡化對老人和承擔贍養負擔的青年來說都將是壹場災難。 據統計，今年65歲以上的高齡人群占全體人口的17.5%，達到901.8萬人。3年後，韓國將進入高齡人口比重超過20%的超高齡社會。但是，自信“已做好養老準備”的家庭還不到9%。這就是其他發達國家的老人在退休後享受悠閑生活、而韓國老人在70歲以後仍然不能放棄生計的原因。 國民年金的實際收入替代率為31.2%，明顯低於經合組織成員國的平均水平（51.8%）。到2055年，公積金將枯竭。這是因為，雖然每5年就要重新調整保險費和工資水平，但自2007年以來壹直置之不理。此前，繳納保險費的新生兒數量減少了壹半，領取保險費的高齡人群增加了2倍。如果基金用盡，未來壹代就要承擔30%的保險費。青年們之間出現了“以國民為對象的多階段（傳銷）”的極端表現，受到不信任的年金制度能否持續下去呢? 高費用、低效率制度的基礎年金也要進行修改。雖然每年投入20萬億韓元，每月給收入下遊70%的老人30萬韓元，但貧困改善效果還不到7%。盡管如此，在野黨提議的每月向全體老人支付40萬韓元的法案仍在國會保留中。僅提高支付額10萬韓元，到2040年，年支出額就暴增到100萬億韓元，威脅公共年金制度本身。有必要將支付對象縮小到弱勢老人，集中支援。 海外發達國家老年穩定的原因是，為了讓老年保障和財政穩定性均衡，持續改革公共年金。日本從2004年開始逐漸進行年金改革，今年4月把開始領取的年齡增加到60~75歲，最近又在推進將繳納期限延長5年到64歲的方案。在韓國，應該以不會超過沒有選舉負擔的明年上半年的覺悟進行年金改革。政府應該擴大完善公共年金的退休年金和個人年金制度，並摸索提高達不到物價上漲率的方案。

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