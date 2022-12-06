民主勞總針對業務開始命令提出訴訟. December. 06, 2022 07:34. by 周愛眞, 全主榮 jaj@donga.com,aimhigh@donga.com. 全國民主勞動組合總聯盟（以下簡稱民主勞總）公共運輸工會貨物連帶本部提出了取消政府業務開始命令的行政訴訟。政府連日來也在提高應對水平，雙方的矛盾達到了極限。 貨物連帶5日在首爾中區國家人權委員會前舉行記者招待會表示：“貨物連帶所屬工會成員A某向首爾行政法院申請了以國土交通部長官元喜龍為對象取消業務開始命令的訴訟。”A某方面的法律代理人表示：“正在討論在看到政府的追加措施後提出申請臨時禁令的方案。” 韓國政府提出“法律和原則”，繼續采取強硬措施。據悉，尹錫悅總統最近在非公開會議上表示，“如果毫無原則地屈服於非法行為和暴力，惡性循環將反復出現”，以北韓核威脅增大為例，指示嚴格應對貨物連帶罷工。據分析，尹政府方面認為，由於歷屆政府無原則地應對北核問題或民主勞總罷工，導致情況越來越惡化。對於尹總統的上述發言，公共運輸工會5日批判道：“現政府只會把勞政關系視為對決，把國民安全視為損益”，“強調法治、公正、常識的總統消失了，只剩下固執、對決和破裂。” 民主勞總按照預告，將於6日舉行全國同時總罷工、全力鬥爭大會。但是可以進行罷工的企業不多，因為是工作日，預計參加集會的人數也會有限。

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