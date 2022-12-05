紐約僑民也在曼哈頓中心大喊“大-韓民國”. December. 05, 2022 07:46. by 金玹秀, 金民 kimhs@donga.com,kimmin@donga.com. 韓國戲劇性地進軍世界杯16強，在美國各地的韓裔社會爆發出了喜悅的吶喊聲。外國媒體也紛紛表示，“這是92年世界杯歷史上最充滿激情的場面”“2002年世界杯精神回來了”。 在紐約曼哈頓格裏利斯廣場公園，從韓國隊和葡萄牙隊的比賽開始的當地時間2日上午9時開始，僑民等200多人聚集在壹起，高喊著“大-韓民國”助威。紐約韓人會和紐約韓國城協會舉辦的街頭助威展上還準備了大型屏幕和助威工具，從壹大早開始就充滿了慶典的氣氛。紐約韓人會會長查爾斯·尹表示：“在曼哈頓中心看到多個民族壹起助威的樣子，感觸頗深。能夠進入16強，我感到很欣慰。” 韓裔及亞裔美國人也在社交媒體上壹致上傳了韓國隊進軍16強的消息，並壹起分享了喜悅。暢銷書《柏青哥》的作家李敏真（音）在自己的照片墻上上傳了韓國足球代表隊選手們高興的照片，美國人紛紛表示“看著比賽哭了”“孫興慜是最棒的選手”等。 外媒也對韓國隊以勁旅葡萄牙為對象戲劇性地反敗為勝表示贊賞。路透社評價說：“孫興慜喚起了韓國隊進入4強的2002年世界杯精神，”“這是韓國人特有的堅韌不拔的能量。”英國廣播公司（BBC）體育臺在推特上上傳了孫興慜像超級英雄“蝙蝠俠”壹樣的模仿照片。 在“死亡之組”中以小組第壹的身份進入16強的日本隊期待著“8強韓日戰”，並壹起歡呼。日本官房副長官木原誠二4日參加了日本民營電視臺富士電視臺的某節目，並表示：“希望看到韓國和日本在16強賽中獲勝，爭奪‘最佳前四’展開韓日戰。”在日本推特上，韓國進入16強之後，“韓日對決”的關鍵詞成為熱門話題，甚至登上實時熱搜。

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