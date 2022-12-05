個人世界杯淘汰賽階段首粒進球，梅西在職業生涯第1000場比賽中創造歷史. December. 05, 2022 07:46. by 金東昱 creating@donga.com. 全場比賽結束的哨聲響起後，阿根廷球迷全部從座位上站起來，大聲高喊“梅西”的名字。阿根廷隊的當家球星裏奧內爾•梅西（35歲•巴黎聖日耳曼）在自己的職業生涯第1000場比賽中打進了個人世界杯淘汰賽階段的第壹粒進球。憑借梅西的出色表現，阿根廷隊時隔8年再次晉級世界杯8強。 4日，在卡塔爾賴揚的艾哈邁德•本•阿裏體育場舉行的世界杯16強賽上，梅西在上半場第35分鐘率先攻入壹球，主導了球隊2比1的勝利。 當天的進球給梅西帶來了很多意義。2004年10月在FC巴塞羅那（西班牙）首次登上成人舞臺的梅西，在當天比賽之前共參加了999場比賽，攻入788球，並奉獻345次助攻。他在巴塞羅那隊參加了778場比賽，在巴黎聖日耳曼隊（法國）參加了53場比賽，在阿根廷國家隊參加了168場比賽。梅西當天在自己的第1000場比賽中攻入壹球，並取得了個人世界杯淘汰賽階段首粒進球。2006年在德國世界杯上首次登上世界杯舞臺的梅西在世界杯上共攻入8粒進球，但這些進球都是在小組賽上取得的。本場比賽過後，梅西在世界杯上總共攻入9球，超過了阿根廷足球的傳說叠戈•馬拉多納（8球）。 當天梅西的表現非常出色。阿根廷隊雖然掌握了比賽主導權（控球率53%對35%），但始終未能突破澳大利亞隊的密集防守，但梅西起到了“解決師”的作用。上半場第35分鐘，梅西在禁區右側外圍弧線球傳中，隨後馬上突破防守隊員，向禁區右側突入，再次接到傳球。雖然澳大利亞隊的3名防守隊員站在前面，但他沈著地用左腳低射破門。梅西往返於攻防之間調整了比賽節奏，並貢獻了接近球隊射門（14個）壹半的6次射門，率先攻入壹球，“世界杯最後壹舞”暫時延續到了8強。梅西在賽後表示：“能夠向（奪冠的）目標更進壹步，感到非常高興。”曾在英格蘭國家隊效力的後衛裏奧•費迪南德通過英國媒體BBC表示，“梅西的表現幾乎就像神壹樣。這讓賽場上的其他球員感到為難。” 在2014年巴西世界杯上獲得亞軍的阿根廷隊繼1986年墨西哥世界杯賽奪冠之後，時隔36年再次挑戰冠軍。梅西將向個人首座世界杯冠軍獎杯發起最後的挑戰。梅西在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽（4次）、美洲杯（1次）、西甲聯賽（10次）等眾多大賽上共獲得了41個冠軍獎杯。雖然他獲得了最多（7次）足球最高權威的“金球獎”，並6次獲得歐洲聯賽最佳射手，但始終與世界杯冠軍無緣。如果梅西能進入半決賽或決賽，將創造新的紀錄。截止到當天，梅西在世界杯上共出場23場，是現役球員中最多的。參加25場世界杯的洛塔爾•馬特烏斯（德國•退役）保持著世界杯最多出場記錄。如果梅西能在本次大賽中打進半決賽（參加決賽或三四名爭奪戰），將創造世界杯最多出場紀錄26場。

한국어