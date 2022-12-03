“偉大的足球國家的終結”，德國連續兩屆世界杯止步小組賽. December. 03, 2022 07:20. by 金培中 wanted@donga.com. “偉大的足球國家的終結（Das Ende einer großen Fußball-Nation）。” 德國國家足球隊在卡塔爾世界杯E組被淘汰後，德國日刊《圖片報》在其網絡版上以這樣的題目批評說：“不能再隱瞞在世界杯預選賽中被淘汰是壹個很大的恥辱的事實。”這與在2018年俄羅斯大賽上以0比2敗給韓國隊並在小組賽中被淘汰時以“都說不出來話了（Ohne Worte!）”為題登上頭版時不同。有人指出，現在有必要正視現實。 “戰車軍團”德國淪落為“紙老虎”。連續兩屆世界杯小組賽慘遭淘汰，英國廣播公司（BBC）稱其為“世界足球的墜落巨人”。路透社表示，“在2014年世界杯奪冠不到4年後，首次出現了盔甲變形的征兆。在去年舉行的歐洲足球錦標賽（2020年歐洲杯）16強賽上，韓國隊輸給了英格蘭隊。這意味著對（德國的）‘白色短袖（球衣）’的恐懼感已經消失。” 由此可見，德國足球的墜落令人震驚。德國從1954年瑞士大賽到2014年巴西大賽，在16次大賽中4次奪冠（1954年、1974年、1990年、2014年），4次獲得亞軍，5次進入4強。1990年意大利大賽當時，英格蘭傳奇射手加裏•萊茵克爾（62歲）在半決賽點球大戰中敗給西德（現德國）後曾表示，“足球就是壹項22個人追著球跑90分鐘，最終德國人笑到最後的運動。” 當天，德國球員們在得知球隊以4比2戰勝哥斯達黎加隊後，但因凈勝球之差慘遭淘汰的消息後，茫然若失地坐在了球場上。約書亞•基米希（27歲•拜仁慕尼黑）表示：“今天是我人生中最糟糕的壹天”，“我們繼4年前和去年之後，又吞下了令人失望的苦果。擔心代表隊會陷入低迷狀態。”在2010年南非世界杯上獲得金靴獎（射手王），在121場A級比賽（國家對抗賽）中攻入44球的德國資深前鋒托馬斯•穆勒（33歲•照片）暗示自己將從國家隊退役。“銹跡斑斑”的戰車軍團的未來成為了地球村粉絲們關註的焦點。

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