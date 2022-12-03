韓美日同壹天單獨對朝鮮實施制裁……針對朝鮮挑釁加強合作. December. 03, 2022 07:21. by 申나리, 洪禎秀 journari@donga.com,hong@donga.com. 韓國政府2日把參與朝鮮核武器、導彈開發和逃避聯合國對朝制裁的8名個人和7家機構追加指定為單獨制裁對象。這是尹錫悅政府的第二次單獨制裁，在10月14日以後時隔49天再次公布。美國和日本當天也公布了對朝鮮單方面制裁名單，韓美日三國就朝鮮發射洲際導彈等連鎖挑釁采取了共同應對措施。 韓國政府的此次制裁對象是李明勛（音，下同）、李正元、崔成南、高壹煥、白鐘三、金哲等被指定為聯合國制裁對象的金融機構所屬或參與通過船舶間非法轉運的油類等非法物資運輸的人物。參與非法金融活動或朝鮮勞務輸出、逃避對朝制裁措施的朝鮮銀金公司、南江貿易、朝鮮銀波船舶公司等7家機構也被包括在內。 美國和日本也宣布了對朝制裁。美國財政部當地時間1日追加制裁了參與大規模殺傷性武器和彈道導彈開發的朝鮮國防科學院黨委員長全日浩、前勞動黨軍需工業部長俞振、前軍總政治局長金秀吉等3人。這些人還被列入歐盟今年4月宣布的制裁對象。全日浩和俞振在2017年試射“火星-15”型導彈時，與朝鮮國防委員長金正恩壹起抽煙的樣子，刊登在朝鮮媒體上。日本將朝鮮人民武力部下屬的武器交易企業海金剛貿易公司和與朝鮮偵察總局相關的黑客組織“拉紮魯斯集團”等3個參與朝鮮核武器和導彈開發的團體和1名個人列入資產凍結名單。 當天，韓美日三國相互重疊、交叉公布了制裁對象。美國財政部追加制裁的3人，從2016年起是韓國的單獨制裁對象，而韓國新宣布的個人和機關此前已經受到了美國的制裁。

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