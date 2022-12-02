“低碳城市國際論壇”將於6日在松島舉行. December. 02, 2022 07:34. by 孔升培記者 ksb@donga.com. 由聯合國亞太經濟社會委員會（UNESCAP）和仁川市共同主辦的“第二屆低碳城市國際論壇”將從6日開始在仁川松島喜來登仁川酒店舉行，為期3天。 此次論壇是以建設低碳城市為目標，為構建國際社會合作體系而舉辦的。論壇由△氣候治理、城市的作用和政策 △自然基礎和革新性解決方案 △循環經濟和城市 △地區合作的作用等6個項目組成。由於新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散，去年在網上舉行，但今年將以線上和線下的方式舉行。另外還計劃訪問位於仁川西區的國立環境科學院和首都圈填海地（(環境主題公園夢想園)）現場。 前聯合國秘書長潘基文和綠色氣候基金（GCF）秘書長雅尼克•格萊馬雷克等500多名前任、現任國際機構相關人士將參加論壇。仁川市市長劉正福將在6日的開幕式上發表“2045仁川市碳中和”的藍圖和戰略。 仁川市相關人士表示：“最近地球的常年氣溫與工業化之前相比上升了1.09度，在只占全世界面積2%的城市中，碳排放總量占75%，因此城市的責任和作用顯得非常重要”，“希望此次論壇能夠有助於碳中立社會的轉換。”

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