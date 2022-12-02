執法韓國VS葡萄牙之戰的主裁判曾在1場比賽中罰下10人. December. 02, 2022 07:33. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 在阿根廷杯決賽中，共向10人出示紅牌的法昆多•特略裁判（40歲•阿根廷•照片）將擔任韓國與葡萄牙之戰的當值主裁判。 國際足聯（FIFA）1日宣布，將在3日0時舉行的2022卡塔爾世界杯H組最後壹輪第3場比賽韓國隊與葡萄牙隊的比賽上，由特略擔任主裁判。 特略裁判在上個月7日博卡青年隊和阿韋亞內達競技俱樂部對決的阿根廷職業足球“冠軍杯”決賽中，讓7名博卡青年隊選手和3名競技隊選手退場，獲得了世界級的名聲（？）。除了10張紅牌之外，特略裁判還在這場比賽中出示了10張黃牌。 從2013年開始執法阿根廷甲級聯賽的他在本賽季20次擔任比賽主裁判，出示了105張黃牌（平均每場比賽5.3張）、6張紅牌（0.3張）。黃牌（4.9張）和紅牌（0.2張）的發放數量都比聯賽的平均水平多。 對於可能根據紅黃牌數計算的“公平競賽積分”來決定是否進入16強的韓國隊來說，有必要註意特略主裁判的執法傾向。例如，韓國隊以2比0戰勝葡萄牙隊時，如果烏拉圭隊以4比1戰勝加納隊，則得紅黃牌數較少的球隊將進入16強。目前，韓國和烏拉圭各領到了3張黃牌。 特略裁判從2019年開始作為國際足聯裁判活躍在球場上，並於上月24日通過瑞士和喀麥隆的小組賽G組第壹場比賽，首次作為世界杯主裁判出道。在這場比賽中，他共出示了3張黃牌，但沒有出示紅牌。

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