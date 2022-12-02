中國被示威嚇到……北京、廣州等大城市陸續放寬防疫措施. December. 02, 2022 07:34. by 金祺容 kky@donga.com. 中國當局接連放寬了對新冠疫情的封鎖措施。 據中國官方媒體新華社1日報道，新冠確診患者最多的南部大城市廣州市的全面封鎖當天部分解除。只有出現確診患者的建築物被管理為高危險地區，其他地區被調整為低危險地區。此前，在廣州大部分市民都未能走出居住地。這是向廣州示威群眾發射催淚彈進行鎮壓兩天後的事情。 隨著全面封鎖的解除，包括南站在內的廣州火車站和公交車站內，被困的移民工人等為了回故鄉壹下子聚集在壹起，擁擠不堪。廣州大學也開始提早放假，讓學生們回家。 據彭博社報道，首都北京此前把確診患者強制隔離在設施內，現在計劃對癥狀輕微者，將允許自行隔離。離北京很近的河北省石家莊也計劃對曾統壹封鎖的6個區進行區別管理，根據區分實際情況重新開始生產活動，決定在壹周內恢復全面禁止的商業設施運營，並允許餐廳就餐。 雲南省昆明市發布解除封鎖公告，表示即使實施封鎖，也要迅速解除封鎖，最大限度地減少對居民生活的影響。最近感染者增加的重慶市也宣布，將實行控制措施的差別化。被全面封鎖壹周的遼寧省沈陽市1日允許在飯店用餐。 核酸檢測也在放寬。廣州、重慶、深圳當天宣布，只對危險職業群和核心人力進行核酸檢測。重慶市表示，不允許反復及追加實施核酸檢測。北京部分購物中心從當天開始48小時內以核酸檢測陰性證明書持有者為對象恢復了營業。

한국어