“熱愛韓國”的Maroon 5樂隊帶來的特別禮物. December. 02, 2022 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. “大家好，謝謝妳們！（韓語）很高興再次來到韓國。”（亞當-萊文•Maroon 5隊長） 寒流警報下達的上個月30日，零下7度的寒風在首爾九老區高尺天空巨蛋體育場駐足不前。擁有《This Love》、《Moves Like Jagger》等眾多熱門歌曲的Maroon 5訪韓演出在體育場內如火如荼地展開。 Maroon 5在2019年世界巡演後時隔3年9個月再次來到韓國。這是受新型冠狀病毒肺炎疫情全球性大流行余波的影響，2019年以後首次舉行的世界巡演。當天，2.2萬多名觀眾熱情地迎接了明星。 演出從壹開始氣氛就非常強烈。《Moves Like Jagger》輕快的旋律緩緩展開，成員們壹登場，現場就爆發出巨大的歡呼聲。身穿白色T恤和華麗的短袖襯衫的萊文不懼寒冷。 憑借在世界上售出2300萬張的單曲《Moves Like Jagger》瞬間點燃了現場氛圍，之後《This Love》、《Stereo Hearts》等象征Maroon 5的歌曲席卷而來。《One More Night》播放時，觀眾們也壹起跟著節奏搖動身體。 越來越高漲的舞臺通過2012年的熱門歌曲《PayPhone》瞬間抓住了觀眾的感性。《PayPhone》中出現的“我來公用電話亭給家理打電話。我所有的零錢都花在了妳身上。時間都去哪裏了”等感性的歌詞在韓國也備受喜愛。萊文說：“今晚大家壹起唱歌。壹起唱歌的時候心情真的會變好。請全部照亮燈光”，數萬個手機閃光燈像星光壹樣點綴了演出場。在那上面，讓萊文耳朵發癢的性感聲音輕輕地低垂下來。 當天現場Maroon 5共演唱了22首歌曲，比起臺詞更集中於音樂本身的氛圍非常棒。從2008年開始，Maroon 5曾7次訪問韓國，表現出濃厚的感情，此次他們也沒有忘記為韓國粉絲們準備最後壹個禮物。在安可舞臺上，電影《再次出發之紐約遇見妳》（2014年）的OST《迷失的星星Lost Stars》裝飾了結尾。準備好的歌曲目錄中沒有的《迷失的星星》是Maroon 5帶來的驚喜禮物。萊文說“我們連這首歌都沒有練習過”，暗示了這是即興舞臺。悠揚的吉他旋律加上甜美的聲音。直到最後都充滿熱烈歡呼聲的演出以約定再次見面而結束。

한국어