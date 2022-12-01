受“高齡化余波”影響，去年韓國人接受最多的手術是白內障手術. December. 01, 2022 07:24. by 柳根亨 noel@donga.com. 據調查，去年韓國人接受最多的手術是白內障手術。 國民健康保險公團30日發表了上述內容的《2021年主要手術統計年報》。據年報顯示，去年除了整形美容之外，接受33項主要手術的患者共有168萬人（210萬件）。自2017年以來，每年接受手術的人數以年均2.0%的速度增長。 去年共有47.7萬人接受了白內障手術。這相當於每10萬人中就有938.2人接受了相關手術。白內障是眼睛晶狀體蛋白質在老化過程中變得堅硬不透明的疾病。醫療界相關人士表示：“受高齡化影響，白內障疾病本身就增加了”，“另外，擴大實損保險保障似乎也產生了影響。”繼白內障手術之後，接受普通脊椎手術（19萬人）、痔瘡手術（15.8萬人）的人分別排在第二和第三多。 最近5年間增加最多的手術是乳房部分切除術。該手術從2017年的2.6158萬件增加到去年的4.1881萬件，年均增加12.5%。醫療界分析說，這與低出生率和擴大非婚有關。如果女性不懷孕，乳房組織就會減少。此後，隨著乳腺細胞再次增殖的過程反復發生突變，乳腺癌發生概率增大。再加上隨著醫術的發展，比起完全切除乳房，僅通過部分切除就可以進行治療，這壹點也產生了影響。 從年齡段來看，9歲以下的人接受疝氣手術最多。10多歲的患者中，闌尾炎等引起的闌尾切除術、20多歲和30多歲的剖腹產患者最多。40多歲人群最常見的是痔瘡手術，50歲以上人群最常見的是白內障手術。相反，通過內窺鏡進行的鼻腔手術件數在最近5年間年均減少了13.4%。痔核手術和闌尾切除手術件數也分別以年均5.3%和2.7%的速度減少。 主要手術的診療費用去年共達7.8萬億韓元，自2017年以後年均增長10.2%。總費用最大的手術是普通脊椎手術，費用為9877億韓元。每次診療費最貴的手術是冠狀動脈搭橋手術（3441萬韓元）、心臟手術（3436萬韓元）等。

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