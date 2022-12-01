美國：“韓半島發生緊急情況時，中國為掌控朝鮮核武器，會進行軍事幹預”. December. 01, 2022 07:24. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國防部表示：“韓半島發生緊急情況時，中國軍隊可能會進行士預，以確保朝鮮的大規模殺傷性武器。”也就是說，如果韓半島發生南北軍事沖突或朝鮮政權崩潰等劇變事態，中國可能會投入軍隊，防止朝鮮核和導彈的控制權落入韓國和美國手中。據悉，韓美作戰計劃中反映了韓半島發生劇變時迅速掌握朝鮮大量殺傷性武器控制權的行動計劃。 美國國防部當地時間11月29日在《中國軍事力量報告》中指出：“中國軍隊為應對韓半島劇變事態，正在實施航空、陸上、海上及化學防禦訓練等軍事演習，”“中國領導層在（韓半島）發生危機時，可以向北方戰區司令部下達多種範圍的作戰命令。” 報告還說：“這樣的作戰可能包括通過中朝邊境管制難民流入、為掌控朝鮮大規模殺傷性武器的軍事幹預、維持朝鮮為緩沖國家等。” 美國國防部當天公開了根據包含國防預算的《國防授權法》於上個月向美國議會提交的這壹報告。雖然去年的報告中也包含了上述內容，但隨著美中軍事緊張的加劇，美國拜登政府提高了對韓半島發生緊急情況時中國軍事幹預可能性的警告。上個月公開的《國家國防戰略》報告中表示：“韓半島危機有可能增加（中國和俄羅斯等）其他核擁有國介入和更廣泛的紛爭危險。” 報告還就中國增強核武器表示：“據推測，中國正在運用的核彈頭將超過400枚，”“到2035年部署1500枚核彈頭的可能性很大。”考慮到2020年報告中將中國擁有的核彈頭數量視為200枚，相當於兩年後的推測值翻了壹番。

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