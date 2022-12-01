與戰友掩埋在壹起的“白馬高地英雄”時隔70年再次回歸家人懷抱. December. 01, 2022 07:24. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 壹名與戰友壹起戰亡在某戰壕並埋在壹起70年的6·25戰爭（韓國戰爭）參戰勇士的身份得到了確認。韓國國防部遺骸挖掘鑒定團30日表示，已確認今年7月在江原鐵原白馬高地挖出的遺骸身份為二等中士（現軍銜：兵長）金勇壹（音）。死者的遺骸與11月21日傳出身份確認消息的片貴萬（音）下士待在同壹戰壕裏70年，最終重見天日。挖掘當時，兩名軍人的遺骸並排在壹起，周圍還發現了M1步槍等91件遺物。 金勇壹被發現時遺骸完整，是以全身蜷縮在戰壕裏的姿勢，胳膊抱在胸部。頭骨上戴有鋼盔，腳骨上有軍用鞋的鞋底，脛骨上綁著橡膠環。遺骸挖掘鑒定團在抱在胸部的下臂骨內側發現了清晰地刻有死者姓名的識別牌，因此指定了身份；在與親孫子的基因進行比較後，確認了家庭關系。此前，片貴萬的遺骸也被發掘出來，也是頭部和胸部向前、彎著腿坐著的樣子。現場發現的鋼筆上刻著片貴萬的名字，因而識別、確定了身份。 金勇壹和片貴萬隸屬於國軍9師團30團，參加了1952年10月6日至15日的白馬高地戰鬥。當時9師團和中國軍隊7次更換高地主人，展開了韓國戰爭史上最激烈的戰鬥，9師團經過12次攻防戰成功確保高地，但兩人在戰鬥中犧牲。 金貴萬出生於忠清北道槐山郡，是六男六女中的長子。他與住在附近村莊的配偶結婚，育有壹子壹女。他在小女兒出生壹個月後，於1952年3月入伍陸軍。親孫子金正德（音）說：“爺爺入伍時父親才3歲，雖然父親也沒有什麽記憶，但壹直非常想念爺爺。作為孫子的我能夠作為長孫發揮作用，感到非常高興。”金貴萬的身份確認通報活動“護國英雄歸來活動”當天在京畿道富川市遺屬家中舉行。韓國戰爭陣亡者遺骸挖掘工作從2000年4月開始，到目前為止已經確認了201名犧牲者身份。

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