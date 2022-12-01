女高音歌唱家曹秀美：“現在要為遭受痛苦的人唱歌”. December. 01, 2022 07:24. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “我發現世界上比起通過音樂獲得內心安定與喜悅的人，因各種原因每天都活在痛苦中的人更多。如果說到現在為止自己壹直專註於唱歌，那麽從現在開始就要過與社會弱勢群體同行的生活。” 世界著名女高音歌唱家曹秀美（60歲）為被冷落的人們免費演出。4日，在首爾鐘路區世宗文化會館大劇場舉行的《千元的幸福》15周年特別演唱會上，她將不收取演出費而站在舞臺上。她最近接受本報書面采訪時表示：“36年來壹直致力於比任何人都想唱好歌的目標，雖然與觀眾產生共鳴，努力傳達幸福，但認識到僅憑這些是不夠的”，“從現在開始，哪怕是小事，我也要開始做自己力所能及的事情。” 此次演出邀請了準備自立的青年、保育院兒童、殘疾人、脫北者、露宿者等3000多人。雖然演出的名字叫“千元的幸福”，但被邀請的觀眾們可以免費觀看。曹秀美將和首席愛樂樂團壹起與男高音張柱勛、跨界男高音Chris Young、奚琴演奏家Nali等壹起登臺演出。曹秀美將演唱韓國歌曲《出迎》、《初戀》、《花開的日子》、《搖曳盛開的花》。 “最近全世界都在唱韓國的歌曲，我們的歌手也站在了頂峰。對於36年前在意大利的裏雅斯特（Trieste）進行首次登臺演出的我來說，真是神奇。當時，如果想要讓人來看韓國人的演出，壹定要唱好。我認為現在應該把我們國家的歌曲唱得更好，留下更多具有韓國特色的東西。” 明年7月，將在法國巴黎舉行以她的名字命名的第壹屆曹秀美國際聲樂比賽。大賽獲獎者將獲得與曹秀美壹起演出的機會。另外，還將與世界級唱片公司華納音樂合作制作專輯。曹秀美將擔任該比賽的評委委員會長。她說：“非常感謝大家認可我36年來走過的路”，“希望該比賽能成為新人聲樂家進軍世界舞臺的龍門。” 今年迎來花甲之年的她還說：“想嘗試各種之前沒有嘗試過的音樂。” “世界上存在著多種文化，這與居住在該地區的人們的生活息息相關。作為音樂家，通過音樂了解各種文化是非常有價值的事情。我想擺脫傳統的古典音樂框架，以消化各種形態的文化和音樂的聲樂家生活。”

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