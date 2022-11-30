韓國將投入2萬億韓元，制造比“世界”號更強大的運載火箭. November. 30, 2022 07:49. by 東亞科學記者 高在元 jawon1212@donga.com. 政府將從明年起投入2萬億韓元，開發比韓國型運載火箭“世界號”更強大的新壹代運載火箭。新壹代運載火箭將在2032年發射登月飛船。 科學技術信息通信部表示，在29日召開的國家研究開發事業評價總管委員會上，“新壹代運載火箭開發事業”通過了可行性調查。開發時間從2023年到2032年共10年，總事業費約為2.0132萬億韓元。 新壹代運載火箭與韓國型運載火箭“世界”號相比，發射性能將大幅提高。“世界”號可以向200公裏上空的地球低軌道發射3.3噸，新壹代運載火箭可以發射10噸。如果僅從推力（推動運載火箭的力量）來看，“世界”號和下壹代運載火箭分別為300噸和500噸。主要靠新的發動機提高推力，為此將開發比“世界”號的氣體發生器發動機燃料效率提高10%、且不會因沾上黑煙而導致性能下降的“多級燃燒循環發動機”。今後，為了便於改良為再使用的運載火箭，還將同時開發二次點火、推力調節技術。 與至今為止由韓國航空宇宙研究院主導開發的“世界”號不同，新壹代運載火箭將選定體系綜合企業，參與設計、制作、組裝、試驗、發射等運載火箭的開發和運營前階段。計劃讓民間企業在事業結束後確保獨自開發運載火箭的能力。 新壹代運載火箭共發射3次。2030年發射月球軌道投入性能驗證衛星，確認運載火箭性能，2031年發射月球著陸器檢驗船，2032年發射月球著陸船。它還將用於發射將於2045年抵達火星的探測器。

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