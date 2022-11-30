拜登将訪問SK密歇根半導體工廠，中期選舉後首次現身產業現場. November. 30, 2022 07:49. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登將於29日訪問位於密歇根州的SK Siltron CCS工廠。這是拜登在中期選舉（8日）以後首次訪問產業現場，分析認為，其用意是通過造訪韓國企業投資的半導體核心材料企業，加快半導體合作和制造業投資的擴大。 白宮28日表示：“拜登總統將於29日下午訪問密歇根州灣城SK Siltron CSS工廠，”“將就制造業創造工作崗位等兩年間取得的進展進行演講。”拜登在5月訪韓時曾訪問過三星電子平澤半導體工廠，但訪問在美國投資的韓國企業廠房尚屬首次。 SK Siltron CSS是SK Siltron在2020年以4.5億美元（約5900億韓元）收購杜邦晶片事業部後在美國成立的公司。當時，SK Siltron CSS公布了投資3億美元（約4000億韓元）在灣城等地建設工廠的計劃。SK Siltron CSS因電力效率高，生產用於電動汽車半導體材料的碳化矽（SiC）晶片。今年3月，美國貿易代表部代表戴琪和時任韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂漢久作為韓美經濟合作的象征，來到這裏舉行了韓美自由貿易協定10周年活動。 拜登7月邀請SK集團會長崔泰源到白宮後，因被確診為感染新冠病毒，只好通過視頻進行了面談。當時，崔泰源宣布了在半導體、綠色能源、生物領域投資220億美元（約29萬億韓元）規模的對美投資計劃，拜登對此9次高喊“謝謝托尼（崔泰源的英文名）”予以回應。 就拜登訪問密歇根州半導體材料企業壹事，有分析認為，這是體現中期選舉後政策方向的象征性行動。密歇根州是衰落的工業地帶“銹帶”的代表地區，被認為是2024年大選獲勝的戰略地區。在共和黨占據眾議院多數的情況下，拜登來到生產電動汽車用核心半導體材料的SK Siltron CSS，預計將表明加快半導體科學法、通脹削減法案等核心政策的實施速度。 拜登27日在推特上強調：“我們為美國家庭生產價格合理的電動汽車，對美國電動汽車電池制造業進行歷史性投資，”“創造好的工作崗位的事情正在進行中。”

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