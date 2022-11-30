“第壹次看到這麽有趣的比賽”，韓國惜敗加納卻贏得MZ壹代球迷的掌聲. November. 30, 2022 07:50. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “這是我第壹次欣賞到如此精彩的國家隊比賽。”（23歲的李振勛•慶北龜尾市） 韓國男子國家足球隊在28日舉行的2022卡塔爾世界杯小組賽第2場比賽中以2比3負於加納隊，但MZ壹代（千喜壹代+Z壹代）的大部分球迷都報以熱烈的掌聲。也就是說，拋開勝負不談，比賽本身很有趣。 特別是韓國隊展示了控球率高的進攻型足球。在當天的比賽中，韓國隊的控球率為53%（加納32%），共射門21次（加納8次）。自稱是英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊球迷的李某表示：“球員們為了多進壹球而展開了總攻，這壹點尤其觸動我的心。” K1聯賽水原三星隊的球迷張藝媛（21歲•京畿義王市）表示，“在比賽後半段，球員們想盡辦法進球而燃燒意誌的樣子比過去的國家隊比賽時更能感受到鬥誌，所以感覺很好”，崔俊赫（10歲）說：“正在上足球學院，昨天看到球員們努力到最後的樣子，想進行更多的練習。” MZ壹代的粉絲們尤其對同齡選手李康仁（21歲•皇家馬洛卡）表現出了極大的關心。夢想成為體育記者的李鎮善（22歲•世宗市）表示：“在比賽即將結束之際，看到李康仁選手踢角球時誘導觀眾呼應的場面，我感到非常驚訝。不是老隊員，而是代表隊老幺選手聚集觀眾的樣子給我留下了深刻的印象。” 他們還表達了對小組賽最後壹輪第3場與葡萄牙隊比賽的期待。張某說：“能達成奇跡固然很好，但希望選手們不要太在意比賽結果，而是全力拼搏到最後壹刻。”

한국어